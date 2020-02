Télécoms : le prix du cuivre, nouvelle pomme de discorde

Le secteur français des télécoms traverse une situation délicate. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free doivent gérer au mieux une transition technologique cruciale : celle du passage de l'ADSL à la fibre. Il s'agit aussi d'un changement de modèle économique. Pour fournir une offre Internet à très haut débit, les opérateurs s'appuient sur leurs propres réseaux de fibre. La situation est différente dans l'ADSL. Ici, Orange loue aux opérateurs alternatifs (SFR, Bouygues Telecom et Free) l'accès à son réseau cuivre. Ces derniers paient un prix à la ligne à l'ancien monopole d'Etat. Ce tarif, fixé par l'Arcep, le régulateur des télécoms, c'est le prix du dégroupage. Il s'élève aujourd'hui à 9,51 euros par mois, après avoir augmenté de 10 centimes par an depuis 2018. C'est un coût important pour les opérateurs alternatifs, puisque certains commercialisent l'ADSL à partir de 15 euros par mois. Pour Orange, ce prix du dégroupage constitue une grosse rentrée d'argent. Mais l'ex-France Télécom doit, en retour, assurer l'entretien d'un réseau cuivre vieillissant.

Aujourd'hui, le prix du dégroupage fait l'objet de profonds désaccords entre Orange d'un côté, et les opérateurs alternatifs de l'autre, dans un contexte où le réseau cuivre a vocation, à terme, à disparaître au profit de la fibre. L'opérateur historique milite pour son augmentation. Un souhait qui fait hurler SFR, Bouygues Telecom et Free, qui veulent le voir baisser. Le 6 février dernier, une sortie dans la presse de Sébastien Soriano, le président de l'Arcep, a suscité l'ire de l'opérateur historique. Tandis que le régulateur planche sur la fixation de ce prix pour la période 2021-2023, il a déclaré aux Echos qu'Orange « pourrait être incité à ne pas faire la bascule cuivre/fibre aussi vite qu'annoncé pour continuer à valoriser son réseau cuivre ». « Cela aurait un surcoût qui serait payé par les opérateurs alternatifs et, in fine, par le consommateur », a poursuivi Sébastien Soriano. Pour s'assurer qu'Orange démantèle sans traîner son réseau cuivre, il a jugé que le tarif du dégroupage constituait un « instrument de pilotage ». Et d'asséner : « Plus on baisse le prix du cuivre, plus on incite à sa fermeture. »

Stéphane Richard tacle le régulateur

De quoi irriter l'opérateur historique. Le lendemain, Nicolas Guérin, le secrétaire général d'Orange, est monté au créneau : « On nous dit que les tarifs du dégroupage doivent baisser parce que c'est le meilleur moyen de faire la promotion de la fibre... Mais il faut faire totalement l'inverse ! » Jeudi dernier, c'était au tour de Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur, de dézinguer l'Arcep. « Ce raisonnement [du régulateur] me surprend, a-t-il fustigé. Je ne comprends pas exactement le rationnel de cette approche. » Selon lui, aucun doute : plus on baisse le prix du dégroupage, plus on incite les opérateurs à vendre de l'ADSL, ce qui retarde l'adoption de la fibre. Pour Orange, il faut a contrario hausser ce tarif.

L'opérateur argue, en outre, que l'entretien du réseau cuivre, qui date des années 1960, lui coûte de plus en plus cher, tandis que le nombre d'abonnés ADSL, lui, baisse. Au troisième trimestre 2019, ils étaient 18,9 millions dans l'Hexagone selon l'Arcep, soit 1,7 millions de moins qu'un an auparavant. En outre, Stéphane Richard a rappelé que le régulateur a mis en place « une méthode scientifique » visant à calculer le prix du dégroupage en fonction des coûts d'entretien du réseau. Selon le PDG, il est invraisemblable que l'Arcep soutienne sa baisse « alors qu'[elle n'a aujourd'hui] aucune connaissance de ces coûts ». Pour Stéphane Richard, Sébastien Soriano a fait du prix du dégroupage « un levier politique ». Chez Orange, certains arguent que le chef de file du régulateur, qui est entré dans sa dernière année de mandat, veut montrer ses muscles. Et prouver qu'il a le courage d'aller au bras de fer avec le numéro un français des télécoms.

L'argumentaire d'Orange ? « Un joli piège »

De leur côté, SFR, Bouygues Telecom et Free appellent tous à une baisse du prix du cuivre, soutenant l'analyse de Sébastien Soriano. « L'Arcep n'a aucun moyen de forcer Orange à démanteler son réseau cuivre, explique un cadre d'un opérateur alternatif. Ce n'est pas une hausse du prix du dégroupage qui va l'inciter à le faire... Au contraire, ça va l'inciter à garder ce réseau le plus longtemps possible pour faire du business. Voilà pourquoi il faut baisser le prix du cuivre, pour pousser Orange à l'éteindre rapidement. » Selon cette même source, l'argumentaire d'Orange n'est qu'« un joli piège ». « C'est un joli habillage, bien pensé, bien réfléchi et bien marketé auprès de l'Arcep pour faire passer une hausse de tarif au seul bénéfice » de l'opérateur historique, poursuit-elle. « Il ne faut pas oublier qu'Orange est ultra-dominant dans l'Internet fixe, enchaîne ce cadre. Les autres opérateurs alternatifs sont plus fragiles. Toute augmentation tarifaire se ferait à leur détriment, et limiterait leurs capacités à investir dans les réseaux. »

Même son de cloche pour le responsable d'un autre opérateur alternatif. « Il n'a aucune raison de monter ce tarif, s'étrangle-t-il. Il est temps qu'il baisse ! Le sujet, maintenant, c'est la fibre. C'est ce nouveau réseau qui doit profiter de nos investissements. Pas le cuivre. La position d'Orange, c'est du bullshit ! »

« Vallée de la mort »

Ces derniers mois, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont fait part, dans des avis envoyés à l'Arcep, de leurs positions concernant l'extinction du réseau cuivre et l'évolution du prix du dégroupage. Dans le sien, Iliad (Free) se montre très véhément. D'après le groupe de Xavier Niel, la période de transition du cuivre vers la fibre s'apparente, pour les opérateurs, à la traversée d'« une vallée de la mort ». Celle-ci pourrait être fatale à certains acteurs, avertit Iliad, au regard de leurs énormes investissements dans les réseaux à très haut débit. Pour dégager du cash, illustre-t-il, les opérateurs « ont été obligés » de vendre « certains bijoux de famille », comme des tours de téléphonie mobile.

Dans ce contexte, Iliad presse le régulateur de favoriser la transition vers la fibre. Sa recette ? Une baisse du prix du dégroupage dans les zones fibrées pour inciter Orange à éteindre le cuivre. « Le cuivre va se vider, Orange va garder le réseau ouvert partout, parce qu'il y a intérêt et ne subit pas les mêmes signaux économiques que les alternatifs, argue Iliad. Les coûts d'exploitation vont exploser ; une augmentation du prix de dégroupage est incompatible avec le maintien des investissements et une concurrence à quatre opérateurs. » Ce sera, in fine, à l'Arcep de trancher. Interrogé par La Tribune, le régulateur s'est refusé à tout commentaire.