Areva, EDF... ce que prévoit le budget de l'Etat actionnaire

Lors de la présentation ce mercredi du projet de loi de finances (PLF) 2017, Michel Sapin, le ministre de l'économie et des Finances, et Christian Eckert, le secrétaire d'Etat au Budget ont livré quelques informations sur le rôle que jouera bientôt l'Etat actionnaire.

Pressés de questions sur la variation brutale de la ligne "Solde des comptes spéciaux" du budget général de l'Etat, le tandem a consenti à quelques éclaircissements sur l'augmentation de 2,7 à 5,4 milliards d'euros entre 2016 et 2017 de cette ligne comptable. Une augmentation qui empêche Bercy d'afficher une baisse plus conséquente du solde général du budget de l'Etat. Celui-ci devrait s'élever à 69,3 milliards d'euros en 2017, soit 600 millions d'euros de moins qu'en 2016.

Des provisions pour la filière Energie

A mots couverts, les deux ministres ont indiqué que cette augmentation devait permettre de couvrir les besoins financiers de l'Etat en cas de recapitalisation d'entreprises. Dans le viseur de Bercy ? On croit comprendre qu'il s'agit des géants de la filière Energie que sont EDF et Areva. Selon les rumeurs, ce sont 4 milliards d'euros que l'Etat pourrait injecter dans le capital d'EDF et 5 milliards d'euros dans le capital d'Areva pour que ces deux entreprises puissent faire face à leurs projets industriels et/ou procéder à la restructuration de leurs activités.

Sans surprise, Michel Sapin et Christian Eckert n'ont pas voulu confirmer ces montants, les négociations avec des investisseurs privés susceptibles d'entrer dans le capital des deux groupes étant en cours. Les noms des chinois CGN, déjà actionnaire d'EDF à hauteur de 33,5 %, ainsi que CNNC ont été évoqués, en plus du japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI).