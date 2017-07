Baisse des APL : les syndicats s'insurgent, le gouvernement persiste et signe

Les réactions ne se sont pas fait attendre ! Alors que le gouvernement a annoncé la baisse de 5 euros par mois de l'ensemble des aides au logement à partir d'octobre prochain, les syndicats se sont insurgés, lundi.

La baisse annoncée concernera trois allocations : l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de logement familiale (ALF) et l'allocation de logement sociale (ALS). Une décision qui implique, au total, plus de 6 millions de bénéficiaires.

Les syndicats considèrent que ce choix politique pénalise les plus démunis : "Le gouvernement donne un très mauvais signal aux familles les plus pauvres et aux jeunes", a indiqué la CFDT, dans un communiqué, demandant au gouvernement de renoncer à la mesure. Et d'ajouter :

"La baisse de 5 euros n'est pas anecdotique pour ceux qui ont déjà beaucoup de mal à 'boucler les fins de mois', notamment les jeunes, les salariés en grande précarité et certains retraités."

La CGT, par la voix de son secrétaire général, Philippe Martinez, a regretté lundi que l'effort budgétaire soit fait "toujours sur le dos des plus démunis".

Les associations d'aides aux plus pauvres ont également dénoncé cette mesure. Pour Louis Gallois, président de la Fédération des acteurs de la solidarité qui regroupe 850 associations et organismes, cette mesure est "aveugle" car elle touche tous les allocataires de la même manière.

"Pour une personne qui touche le revenu de solidarité active (RSA), 5 euros en moins par mois, c'est significatif", a-t-il dit au Monde.

En parallèle, une redéfinition de la politique du logement

Pour justifier cette mesure, le gouvernement a mis en avant la nécessité de réduire le déficit public. Interrogé sur RMC, ce lundi, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement s'est justifié en invoquant une "urgence" pour boucler le budget, et a annoncé une remise à plat de la politique du logement, "jugée inefficace". Elle devrait intervenir "d'ici la fin de l'année".

"Il manque 150 millions d'euros dans le budget de l'État", a-t-il déclaré. Cette baisse de 5 euros par mois et par ménage représenterait une économie mensuelle de 32,5 millions d'euros, soit 97,5 millions sur les trois derniers mois de l'année en cours. Christophe Castaner a ajouté :

"L'urgence c'est, pour le dernier trimestre de cette année, faire en sorte que chacun puisse toucher son APL, parce que c'est ça la bonne nouvelle entre guillemets, alors que les crédits n'étaient pas là (..) Il faut remettre à plat tout ce dispositif d'aide pour qu'il soit efficace (...) Toutes les études montrent que notre système d'APL et souvent d'aide fiscale au logement font monter le prix des loyers."

(avec agences)