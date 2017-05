DIRECT - Le gouvernement sera dévoilé à 15 heures

[Article publié le 17/05/2017 à 14h33, mis à jour à 14h51]

Par Jérôme Cristiani, Laurent Lequien, Sasha Mitchell et Jean-Christophe Catalon

Après la nomination d'Edouard Philippe (LR) à Matignon, le président de la République doit dévoiler ce mercredi à 15 heures la composition de son gouvernement. La liste devait être donnée mardi, mais le passage en revue du patrimoine des candidats par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a pris plus de temps que prévu.

Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait indiqué son souhait de nommer aux responsabilités une équipe resserrée de 15 ministres maximum. Poursuivant sa logique de rassemblement et de recomposition de la vie politique, les choix du président Macron devraient porter sur des profils de gauche et de droite, mais aussi, comme pour les candidats investis par La République en marche (LREM) aux législatives, sur des personnalités issues de la société civile.

Depuis une semaine, les rumeurs vont bon train sur les possibles candidats selon les porte-feuilles ministériels. On parle par exemple du sénateur-maire PS de Lyon et parmi les premiers soutiens d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb, à l'Intérieur et de l'écologiste Nicolas Hulot au ministère de l'Environnement.

Depuis la nomination d'Edouard Philippe comme Premier ministre, des membres de la droite et du centre ont décidé de répondre aux appels du pied du président de la République. Mardi, 173 élus LR et UDI ont lancé un appel à répondre positivement à "la main tendue" par Emmanuel Macron. Parmi eux, on compte d'anciens candidats à la primaire, comme Bruno Le Maire et Nathalie Kosciusko-Morizet, et des juppéistes à l'image de Benoît Apparu et Thierry Solère. Quatre personnalités qui figurent d'ailleurs dans la liste des ministrables.

Quoi qu'il en soit, l'initiative ne fait pas l'unanimité chez les Républicains. Eric Ciotti n'a pas mâché ses mots ce matin au micro d'Europe 1, parlant d'une "gifle" pour les candidats LR aux législatives. Un contre-appel demandant le rassemblement au sein des Républicains a également été lancé.