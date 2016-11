Fillon commence sa campagne avec les millions de la primaire

Dimanche, la primaire de la droite et du centre a confirmé son succès populaire. Après 4,3 millions de participants au premier tour le 20 novembre, ce sont entre 4,2 et 4,6 millions d'électeurs qui se sont mobilisés pour départager François Fillon et Alain Juppé. À 2 euros le bulletin de vote, l'opération est aussi un succès financier pour les Républicains, qui repartent avec au minimum 17 millions d'euros.

La somme va d'abord servir à rembourser les frais d'organisation de la primaire. La facture devrait s'élever entre 5 et 9 millions d'euros, selon Europe 1. L'excédent est affecté aux comptes de campagne du vainqueur de dimanche pour la présidentielle de mai 2017. Arrivé largement en tête avec plus de 67% des suffrages, François Fillon va pouvoir commencer sa course à l'Elysée avec un chèque de 8 à 12 millions d'euros, et peut aussi remercier les électeurs de gauche qui ont participé à la cagnotte...

Merci aux électeurs de Gauche qui participent à nos #Primaires: aucun impact sur le résultat mais leur 2€ financeront nos présidentielles — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 27 novembre 2016

Un chèque bien plus faible pour François Hollande en 2011

En 2011, la participation avait aussi augmenté entre les deux tours pour la gauche. Les "primaire citoyennes" avaient rassemblé 2,6 millions de votants au premier round, puis 2,9 millions pour départager François Hollande et Martine Aubry.

A l'époque, le Parti socialiste avait amassé en moyenne 1,50 euro par bulletin au premier tour et n'obligeait pas les participants à payer une deuxième fois au second tour. Résultat, le parti avait récolté respectivement 4 millions d'euros, puis entre 1,1 et 1,4 million d'euros. Avec un coût estimé entre 3,5 et 4 millions d'euros pour l'organisation du scrutin, François Hollande était reparti avec un chèque bien plus faible que François Fillon dimanche.

