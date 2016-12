La France renoue avec de fortes créations d'emplois

Bonne nouvelle, au troisième trimestre 2016, selon l'Insee, l'emploi dans le secteur marchand a continué de croître avec 51.200 créations de postes, soit une progression de 0,3%. Un volume jamais vu depuis 2007. Déjà au trimestre précédent, 29.400 postes nouveaux postes avaient été enregistrés. C'est le sixième trimestre consécutif de hausse. Sur un an, au total, les créations nettes d'emplois ont atteint 178.700 (+1,1%). Or, la population active progressant « naturellement » d'environ 120.000 personnes par an, il y a donc eu assez de postes pour « absorber » ces nouveaux entrants, ce qui explique, en partie, la récente baisse du nombre des demandeurs d'emploi... qui arrive trop tard pour François Hollande.

L'intérim porte l'emploi... qui recule encore dans l'industrie

Certes, si l'on rentre dans le détail, on remarque, sans surprise, que ce mouvement de créations d'emplois est essentiellement dû à l'intérim (29.500 postes de plus au troisième trimestre, soit une progression de 5%), un phénomène classique en période de reprise molle. Aux deux trimestres précédents l'intérim était plutôt resté stable. Sur un an, l'intérim augmente nettement avec 49.000 emplois créés, soit une hausse de... 8,8%.

En revanche, même si la baisse est moins marquée, dans l'industrie, pas de miracle, le secteur continue de détruire plus d'emplois qu'il n'en crée (-4.700, soit -0,2%, après - 7.500 au deuxième trimestre). Dans la construction, le nombre d'emplois reste quasi stable (- 300, après - 1.900 au trimestre précédent). Sur un an, l'emploi diminue de 26.200 et de 6.800 dans la construction.

Une fois encore donc, l'emploi est soutenu par le tertiaire. Hors intérim, l'emploi dans ce secteur continue de progresser (+26.600, soit +0,2% après +39.000 au trimestre précédent). Sur un an, ce secteur a tout de même créé 211.700 postes... Alors, incontestablement, la France recommence a créé des emplois, reste à savoir si le mouvement va perdurer.