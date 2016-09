Le déficit commercial atteint 4,5 milliards d'euros en juillet

Les Douanes ont dévoilé mercredi le creusement du déficit commercial de la France. En juillet, ce dernier a augmenté d'un milliard d'euros par rapport au mois précédent, pour atteindre les 4,5 milliards d'euros, en raison d"importants approvisionnements énergétiques".

Les Douanes notent en effet que "freinées en mai et juin par des mouvements de grève, les entrées de pétrole brut dans les raffineries françaises voient leur montant s'amplifier de plus d'un milliard d'euros en juillet". Ces importations sont certes en partie compensées par le fait que les approvisionnements de pétrole raffiné diminuent, mais les "acquisitions de l'aéronautique et de la bijouterie progressent vivement".

47,5 milliards d'euros de déficit cumulé

Dans le détail, les importations ont progressé de 2,4% (contre 0,1% en juin), et les exportations ont reculé de 0,2% (contre - 1,6%). Sur les douze derniers mois, le déficit cumulé est de 47,5 milliards d'euros : c'est 1,7 milliard de plus qu'à la même période en 2015.

Ces mauvais résultats confirment que l'objectif de réduction du déficit commercial pour 2016 - le gouvernement vise 40,3 milliards de déficit - sera quasiment impossible à atteindre, sachant qu'au premier semestre, le déficit atteignait déjà 24 milliards d'euros. Dans une interview accordée au Figaro en août, le secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, Matthias Fekl, reconnaissait d'ailleurs que le déficit risquait "de se creuser à nouveau" cette année.

(Avec AFP)