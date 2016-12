Les Français inquiets pour l'avenir de l'assurance maladie

Trois Français sur quatre se disent "inquiets" pour l'avenir de l'assurance maladie, qu'une large majorité appelle à "réformer en profondeur" de toute "urgence", selon un sondage Odoxa pour Le Parisien paru ce dimanche.

L'étude montre l'attachement des Français à leur système d'assurance maladie, jugé "bon" par 84% des personnes interrogées. La même proportion l'estime "meilleur que celui des autres pays".

Système en danger

Mais ils sont presque autant à le penser "en danger" (79%) et à craindre pour sa "pérennité" (74%). Pour près de six Français sur dix (58%), il n'est pas "viable à long terme".

"Il serait urgent de le réformer en profondeur", estiment une large majorité de sondés (69%).

Rejet des deux solutions phares de Fillon

Ils rejettent pourtant les deux solutions phares proposées par François Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle: 58% s'opposent à une augmentation de la prise en charge des frais de santé par les mutuelles et 89% sont hostiles au fait de ne rembourser que les médicaments pour les maladies les plus graves.

Plusieurs autres mesures sont, en revanche, plébiscitées par les Français : "favoriser les soins ambulatoires pour réduire les dépenses d'hospitalisation" (82% d'approbation), "développer l'usage des médicaments génériques" (77%), "inciter les médecins à limiter les arrêts maladie" (72%).

Mais les Français ne croient pas que la situation de l'assurance maladie s'améliorera. La quasi totalité des sondés (91%) "craint d'avoir à payer plus cher pour sa santé à l'avenir".

Enquête réalisée en ligne les 1er et 2 décembre auprès d'un échantillon de 945 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas.