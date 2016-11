Manchester United est le club européen qui paie le mieux !

Quels sont les clubs de football qui se montrent les plus généreux envers leurs joueurs en cet exercice 2016-17 ? Selon l'étude Global Sports Salaries récemment publiée par Sporting Intelligence, Manchester United remporte la mise en octroyant en moyenne une rémunération annuelle brute de l'ordre de 5,77 millions de livres (6,6 millions d'euros).

Le recrutement clinquant réalisé lors du dernier mercato estival a largement contribué à renforcer la position de leader de Manchester United. En effet, selon les données de Sporting Intelligence, deux recrues des Mancuniens se glissent directement dans le top 10 des joueurs de football les mieux rémunérés : Paul Pogba se classe au 5ème rang avec un salaire annuel à hauteur de 15,1 millions de livres (17,5 millions d'euros) et Zlatan Ibrahimovic se situe au 10ème rang, percevant une rémunération de l'ordre de 13 millions de livres (15,1 millions d'euros) !

La Premier League domine la hiérarchie salariale européenne

Néanmoins, Manchester United n'est pas le seul club de Premier League à avoir connu une forte inflation de sa masse salariale au cours des derniers mois. Avec l'entrée en vigueur des nouveaux contrats télévisuels de Premier League, les clubs anglais n'ont pas hésité à renouveler les contrats de leurs cadres tout en réalisant des acquisitions onéreuses en termes de transfert et de salaire lors du dernier mercato.

Au total, 11 clubs de Premier League parviennent à se classer dans le top 20 des plus gros salaires annuels moyens européens ! Le salaire moyen du championnat anglais culmine désormais à 2,438 millions d'euros par exercice ! Un montant qui a connu une hausse de 50% depuis la saison 2013-14.

De manière plus surprenante, le Real Madrid ne se classe qu'au 4ème rang de la hiérarchie européenne avec une rémunération moyenne accordée de l'ordre de 5,05 millions de livres par exercice. Le club madrilène est notamment devancé par son grand rival du FC Barcelone ainsi que par Manchester City. Néanmoins, les chiffres présentés par Sporting Intelligence ne prennent vraisemblablement pas en compte les dernières réévaluations de contrat accordées par la direction du Real Madrid.

Côté Ligue 1, seul le Paris Saint-Germain parvient à intégrer le top 20 européen des plus gros salaires annuels moyens en cette saison 2016-17. En moyenne, le PSG accorderait une rémunération annuelle brute de l'ordre de 4,47 millions de livres à ses joueurs. Un montant qui positionne le club parisien au 6ème rang de la hiérarchie européenne. En moyenne, la Ligue 1 octroie une rémunération de 728.514 livres à ses joueurs selon les chiffres livrés par Sporting Intelligence. La L1 est ainsi le seul championnat majeur européen à se situer en-dessous de la barre du million de livres.

Enfin, si Manchester United domine la hiérarchie du football européen ; le club mancunien n'est pas l'entité sportive à octroyer la plus importante rémunération annuelle à ses athlètes. Manchester United ne se situe qu'au quatrième rang mondial. Le club mancunien est notamment devancé par deux franchises de NBA (Cleveland Cavaliers et LA Clippers) et par une franchise de MLB (New York Yankees). Le championnat anglais va devoir encore accroître sensiblement ses droits TV pour pouvoir devancer un jour les plus importantes franchises de Sports US.

Site spécialisé dans l'actualité foot-business, Ecofoot.fr traite quotidiennement des sujets économiques, marketing, stratégiques et organisationnels liés à l'univers footballistique. De la renégociation de droits TV aux stratégies d'expansion commerciale à l'international, en passant par les changements actionnariaux à la tête des clubs...