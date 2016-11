Sportifs les mieux payés : la NBA dunke sur le football européen

Des salaires mirobolants "pour taper dans un ballon" : les critiques sur les footballeurs et l'argent vont bon train. Pourtant, dans le monde du sport, les forçats du ballon rond ne sont pas les mieux lotis, du moins pas cette année. Alors que les clubs de football, Paris Saint-Germain en tête, affichaient les plus hauts salaires moyens en 2015, avec 8 clubs parmi les 10 premiers, il n'en reste plus que 3 en 2016, selon l'étude annuelle Global sports salaries, menée par l'agence Sporting Intelligence. La ligue américaine de basketball, la NBA, leur a ravi les meilleures places, avec 6 clubs dans le top 10 alors qu'aucun n'y figurait en 2015.

8 millions d'euros en moyenne à Cleveland

Cette forte progression de la NBA s'explique par deux phénomènes selon Sporting Intelligence. D'abord, le Brexit, qui a fait chuter la livre sterling par rapport au dollar et donc indirectement la valeur des salaires des footballeurs de la Premier League (le championnat britannique) par rapport à ceux des basketteurs outre-Atlantique. Ensuite, l'explosion des droits télé aux Etats-Unis qui ont presque triplé (+180%). La NBA ayant signé un contrat de neuf ans pour 24 milliards de dollars, soit 2,6 milliards la saison.

Résultats, les joueurs commencent à bénéficier de ce deal. En particulier ceux des Cavaliers de Cleveland (Ohio). Avec 8,65 millions de dollars par an (8 millions d'euros), le club qui a remporté le championnat NBA la saison dernière verse à ses joueurs le plus haut salaire moyen tous sports confondus. Sa star, l'ailier LeBron James, est d'ailleurs devenue pour la première fois de sa carrière le joueur le mieux rémunéré, avec près de 31 millions de dollars (29 millions d'euros) pour la saison 2016-2017.

1er l'année dernière, le PSG dégringole à la 35e place

Après avoir été la surprise de 2015, en briguant la première place du classement tous sports confondus, le Paris Saint-Germain dégringole au 35e rang cette année. Le club de la capitale était le symbole de la montée des fortunes pétrolières, venues du Moyen-Orient et de Russie, dans le football européen, tout comme Manchester City qui chute à la neuvième place cette année (- 6).

La dégringolade du PSG s'explique en partie par ses choix à l'intersaison. Le club a laissé filer de gros salaires, comme Zlatan Ibrahimovic (800.000 euros bruts mensuels puis 1,5 million bruts en janvier 2016) et David Luiz (11,4 millions d'euros annuels). Résultat, le salaire moyen versé aux joueurs du clubs est passé en un an de 9 millions de dollars à 5,9 millions de dollars, selon Sport Intelligence.

Manchester United premier club européen avec 6,71 millions d'euros

Décidément, Zlatan Ibrahimovic n'évolue que dans les clubs les plus riches. L'attaquant suédois était encore il y a peu la grande star du Paris Saint-Germain. L'été dernier, le joueur a rejoint Manchester United devenu cette année... le club qui paye le mieux ses footballeurs. Avec 5,77 millions de livres par an (6,71 millions d'euros), le salaire moyen des Red Devils est le plus élevé des clubs de football dans le monde et de tous sports confondus en Europe. Pour la première fois, United dépasse les autres clubs de football européen - le FC Barcelone se place juste derrière avec une moyenne de 6,57 millions d'euros.

Les Mancuniens doivent cette forte progression à ses transferts de l'intersaison, notamment l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic et du français Paul Pogba, ce dernier étant le plus cher de l'histoire du football, à 105 millions d'euros. Les deux joueurs perçoivent respectivement un salaire annuel de 11,4 et 15 millions de livres (soit 15,1 et 17,5 millions d'euros). Avec Wayne Rooney (15,6 millions d'euros), ils sont les trois joueurs les mieux payés de Premier League.