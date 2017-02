Mélenchon : son programme de relance économique en cinq chiffres

"Voici Esprit de campagne, l'émission de la campagne de la France insoumise, qui débute avec une spéciale pour tout vous dire sur le chiffrage du programme l'avenir en commun", lance Guillaume Tatu, ex-présentateur d'iTélé. Non, il ne s'agit pas d'une émission télévisée, mais d'un direct sur Youtube organisé par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon dimanche pour présenter les détails de son programme économique.

Autour du candidat, ses économistes référents : Jacques Généreux et Liem Hoang Ngoc. Le premier, professeur d'économie à l'Ecole doctorale de Sciences Po, avait déjà un rôle majeur dans la campagne de 2012. Le second, économiste et conseiller Régional d'Occitanie, a quitté le PS en 2014 pour fonder la Nouvelle gauche socialiste, un parti des déçu du hollandisme, avant de rejoindre la France insoumise.

Au total, ils se sont livrés à près de 5h30 de direct pour exposer dans les détails et à leur manière l'ensemble des propositions économiques, dont voici les cinq chiffres clés.

■ 100 milliards d'euros pour un plan d'investissement financé par l'emprunt

D'inspiration keynésienne, ce programme se base sur un vaste plan de relance de 100 milliards d'euros d'investissement financé par l'emprunt. Dans le détail, ce plan se décompose en trois grands axes d'investissement. Un chèque de 50 milliards d'euros consacré à "l'urgence écologique", dont la moitié au développement des énergies renouvelables. Puis 45 milliards d'euros pour répondre à "l'urgence sociale", notamment le logement. Enfin 7 milliards sont destinés aux services publics.

Alors que la rigueur budgétaire freine la consommation et l'activité, Jean-Luc Mélenchon espère "remettre en route" l'économie avec ce plan, dont l'effet multiplicateur serait de 2 à 3, selon lui.

Le candidat a néanmoins reconnu que ce choc d'investissement ne se ferait pas sans obstacle : "On ne dépense pas 100 milliards en un claquement de doigt", a-t-il expliqué, relève l'AFP, rappelant que tout investissement devait nourrir un projet établi et solide. "Pour nous le plus difficile sera de gérer le délai."

■ 173 milliards d'euros de hausse de la dépense publique sur cinq ans

Ce plan sera accompagné d'un programme d'augmentation de la dépense publique : 173 milliards d'euros supplémentaires sur le quinquennat (soit 34,6 milliards d'euros par an).

Celui-ci est destiné en particulier à financer les hausses de salaires et le plein emploi. Le dispositif prévoit de s'atteler au chômage de longue durée via la sécurité sociale intégrale par exemple. Il s'agit alors pour l'Etat de fournir un emploi aux chômeurs en fin de droits.

■ 90% : le taux marginal de la dernière tranche de l'impôt sur le revenu fixée à 400.000 euros annuels

Pour financer de telles dépenses, il faut évidemment des recettes.

"Au-dessus on prend tout", c'était déjà la formule de Jean-Luc Mélenchon en 2012 pour vendre sa proposition de fixer un taux marginal de 100% sur les revenus supérieurs à 360.000 euros annuels.

Cinq ans plus tard, le candidat de la France insoumise réitère cette proposition phare de sa "révolution fiscale", avec une très légère souplesse. Cette fois-ci, le taux marginal serait fixé à 90% pour les revenus supérieurs à 400.000 euros annuels.

Sur le même modèle que l'impôt sur le revenu, Jean-Luc Mélenchon veut instaurer la progressivité de la CSG.

■ 25% : le taux d'impôt sur les sociétés

Jean-Luc Mélenchon compte également abaisser le taux de l'impôt sur les sociétés de 33% aujourd'hui à 25%.

La totalité de sa réforme fiscale rapporterait 190 milliards d'euros à l'Etat sur le quinquennat.

■ 6% de chômage

Toute cette relance a un objectif : faire baisser le chômage. Avec son plan, le candidat de la France insoumise table sur 2% croissance dès 2018 et 3 millions d'emplois créés. Résultat, le taux de chômage tomberait à 6%.

Ainsi, les dépenses censées dynamiser l'activité creuseraient le déficit public à 4,8% en 2018. Puis il se résorberait à mesure que le chômage baisse et que les retours sur investissements s'accumulent, pour représenter 2,5% du PIB à la fin du quinquennat. Quand à la dette, elle passerait à 87% du PIB en 2022.

Reste que ces prévisions ne correspondent à aucune de celles publiées par les organismes internationaux, français ou celles du gouvernement actuel, note l'AFP.

(avec AFP)