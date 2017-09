Ministère de la Culture : le budget sera "intégralement préservé en 2018"

La ministre de la Culture promet de conserver le budget de son ministère pour 2018. Françoise Nyssen a annoncé dans les colonnes de Sud-Ouest ce vendredi qu'il devrait être "intégralement préservé en 2018", malgré la baisse des dépenses publiques annoncée par le couple exécutif. "Pour le président de la République (Emmanuel Macron) et le Premier ministre (Edouard Philippe), la culture est une priorité", a-t-elle souligné lors de son déplacement en Aquitaine.

Interrogé par l'AFP sur le montant attendu du budget l'année prochaine, le ministère n'a pas donné de chiffres mais a indiqué qu'il serait "préservé, et même conforté". Le gouvernement a déjà fixé à dix milliards d'euros le montant des économies à réaliser par l'Etat en 2018, soit la moitié de l'effort de 20 milliards annoncé sur l'ensemble des dépenses publiques. Le budget 2018 doit être annoncé le 27 septembre.

Un budget de 3,6 milliards d'euros en 2017

En 2017, le budget de la Culture s'élevait à 3,6 milliards d'euros, en hausse de 5,5% - soit la plus forte hausse depuis 2010. En ajoutant notamment l'audiovisuel public et la communication, les crédits affectés à la culture atteignaient 10 milliards d'euros, soit une hausse de 4,9%.

D'ici à la fin de l'année, le gouvernement souhaite réaliser 4,5 milliards d'euros d'économies afin de contenir le déficit public sous les 3% du PIB, sans diminuer les effectifs de fonctionnaires ou les minima sociaux. La culture sera mise à contribution avec 50 millions d'euros d'économies sur la gestion du ministère. Il n'y aura "rien qui sera touché en termes d'engagement. Il s'agit seulement de lignes budgétaires non utilisées ou de reports des années antérieures", a affirmé la ministre mi-juillet, insistant sur le fait que "ces 50 millions (d'économies, ndlr) ne touchent en rien la création". Françoise Nyssen avait alors souligné que cette baisse n'affectait "pas le soutien au spectacle, ni les politiques culturelles".

Cette annonce avait suscité l'inquiétude des milieux artistiques, notamment les théâtres. Mi-juillet, la CGT Spectacles a appelé les professionnels du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, de l'action culturelle et du ministère de la Culture "à préparer dès maintenant la mobilisation et la grève pour le 12 septembre", date à laquelle la CGT a appelé à une "journée d'action et de grève dans toutes les entreprises et services" contre la réforme du code du travail.

(Avec agences)