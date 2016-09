Présidentielle 2017 : Montebourg dévoile ses "cent jours" s'il est élu

Montebourg a déjà ses "cent jours" en tête, ce temps pendant lequel un président nouvellement élu pourrait lancer facilement des réformes sans craindre l'impopularité ou les blocages. L'ancien ministre et candidat déclaré à l'élection de 2017 a livré quelques pistes aux Echos : baisser les impôts de 10 milliards d'euros, tout en lançant un plan d'investissement de 20 milliards d'euros.

Cette baisse concernerait l'impôt sur le revenu, mais aussi la CSG et les impôts locaux "pour les classes moyennes et populaires victimes de l'austérité fiscale" explique Montebourg. De l'autre côté, l'investissement porterait sur les infrastructures, comme les transports ou le haut débit.

Croissance attendue

L'ancien héraut du Redressement productif espère ainsi dégager "deux points de croissance en plus à horizon de cinq ans, 500.000 chômeurs de moins, une dette qui diminue de 10 points et un déficit budgétaire stable". Il annonce également vouloir "un plan de relance massif" dans l'Union Européenne et investir "100 milliards sur cinq ans - dans les économies d'énergie sur les bâtiments publics et privés".

Enfin, l'ex-ministre de François Hollande reste flou sur ses intentions de participer ou non à la primaire de la gauche, qualifiant d'"échec" le quinquennat de François Hollande.

(Avec AFP)