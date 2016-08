Primaire de droite : Sarkozy remonte mais Juppé l'emporterait

Les sondages se suivent mais ne se ressemblent pas. Samedi, un sondage Odoxa donnait toujours Alain Juppé grand favori de la primaire de la droite. Mais selon un nouveau sondage TNS Sofres diffusé ce dimanche, le maire de Bordeaux serait maintenant à égalité avec Nicolas Sarkozy dans les intentions de votes au premier tour qui se déroulera le 20 novembre. Cependant, Alain Juppé l'emporterait au second tour, une semaine plus tard.

Au premier tour, Sarkozy (+ 4) et Juppé (- 3) font donc jeu égal avec 34 % des intentions de vote, devant Bruno Le Maire (17 %, + 2), François Fillon (9 %, + 1) et Nathalie Kosciusko-Morizet (2,5 %, - 0,5 %). Selon cette enquête pour LCI, RTL et Le Figaro réalisée après l'annonce lundi 22 août de la candidature de Nicolas Sarkozy, 41 % des personnes interrogées se disent intéressées par le scrutin de novembre, soit 2 points de plus que lors de la précédente enquête fin juin. 7 % s'affirment « tout à fait certaines d'aller voter », « soit environ 2,9 millions d'électeurs ».

Juppé vainqueur au second tour

Cependant, Dans l'hypothèse d'une participation plus large (environ 4,9 millions d'électeurs), Alain Juppé (37 %) devancerait Nicolas Sarkozy (31 %) au premier tour. Une participation restreinte (1,7 million) favoriserait au contraire l'ancien président, crédité de 37 % contre 30 % au maire de Bordeaux. Preuve que le "noyau dur" des sympathisants du parti "Les Républicains" penche en faveur de l'ancien président de la République.

En cas de duel Juppé/Sarkozy au second tour, Alain Juppé l'emporterait avec 55 % des voix contre 45 % à l'ancien président, mais le maire de Bordeaux perd 6 points par rapport au mois de juin et l'ancien chef de l'État en gagne autant. Alain Juppé s'imposerait dans tous les cas de figure, avec 59 % contre 41 % dans l'hypothèse d'une forte participation, et 52 % contre 48 %, dans le cas inverse.

Enfin, si l'on demande à l'ensemble des Français qui remportera la primaire, Alain Juppé arrive encore nettement en tête, avec 34 % de réponses positives, contre 21 % à Nicolas Sarkozy.

(Avec AFP)