Accord commercial UE-Canada : réunion au sommet lundi

Le suspense est à son comble. Selon une source européenne citée par l'AFP, l'Union Européenne et le Canada décideront lundi soir s'ils maintiennent le sommet de signature sur le traité de libre échange Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) ou accord économique et commercial global, prévu jeudi prochain à Bruxelles.

" Demain après-midi/soir (...) le président du Conseil européen, Donald Tusk aura une conversation téléphonique avec le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, pour décider s'ils maintiennent le sommet ", a dit cette source.

"Concernant la date de jeudi, si la Belgique n'est pas en position de dire si elle peut garantir qu'elle va signer, il est très clair pour M. Tusk que cela ne fait aucun sens d'avoir un sommet, et il n'y aura pas de sommet et pas de date fixée pour un nouveau sommet", a continué cette source.

" Cette décision sera prise d'un commun accord entre M. Tusk et M. Trudeau", a-t-elle ajouté. Elle "dépendra beaucoup de ce que le Premier ministre belge, Charles Michel, dira à M. Tusk", a poursuivi cette source.

La Belgique signera ou pas ?

Avant de parler à M. Trudeau, M. Tusk aura eu une "conversation téléphonique avec Charles Michel, qui devra lui dire si la Belgique est en position de signer ou pas l'accord jeudi", selon la source.

La Belgique est le seul pays des 28 de l'UE à ne pouvoir pour l'instant signer l'accord du CETA, négocié pendant sept ans, du fait de l'opposition de la région francophone du sud du pays, la Wallonie.

Samedi, quelque 6.000 manifestants à Amsterdam ont déclaré leur soutien à la Wallonie, qui est pour l'instant opposée au Ceta et bloque la signature de ce traité de libre-échange entre l'UE et le Canada, ont indiqué les organisateurs.

La Wallonie, région francophone du sud de la Belgique, est hostile à cet accord en l'état. de fait, elle bloque l'ensemble des négociations entre l'Union européenne et le Canada et réclame plus de garanties, notamment en matière de protection de ses agriculteurs et face aux puissantes multinationales.

(Avec AFP)