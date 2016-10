Chine : les ligues de sports US envahissent le terrain

Basketball, baseball et désormais football américain gagnent en popularité dans l'empire du Milieu. Bannis sous l'ère Mao, ces disciplines phares des États-Unis prospèrent depuis leur réintroduction à la fin des années 1980. Alors que l'économie chinoise arrive à maturité et tend à se tertiariser, le sport pourrait devenir une nouvelle source de revenus. Pékin a fait les comptes et estime que son marché dépassera les 740 milliards de dollars d'ici 2025. Les ligues américaines ont flairé l'aubaine. De la NFL (football américain) au MLB (baseball), toutes veulent investir le terrain de l'autre côté du Pacifique.

L'exemple de la NBA est de loin le plus saillant. La ligue de basketball a su conquérir le public chinois, notamment en faisant émerger une légende locale : l'ex-pivot de 2,29 mètres, Yao Ming. "Drafté" par les Houston Rockets en 2002, la popularité du joueur explose avec les JO de Pékin en 2008. La NBA souhaite entretenir le phénomène en créant sa filiale "NBA China" la même année, dont la mission est d'assurer la bonne santé de ses affaires sur le sol chinois. L'empire du Milieu possédant déjà sa propre ligue professionnelle de basketball, la CBA, depuis 1995.

Un contrat à 700 millions de dollars avec le Facebook chinois

Retraité depuis 2011, Yao Ming est aujourd'hui une sorte de Michael Jordan local pour les 300 millions de basketteurs chinois. La superstar et NBA China se sont associés pour ouvrir début 2014 la première "NBA Yao School" à Pékin. Il s'agit d'un programme social dont le but et de "développer le basketball chez les jeunes", selon le communiqué, mais aussi et surtout d'assurer la popularité de la ligue américaine chez les nouvelles générations.

Yao Ming défend sur Michael Jordan (New-York Wizards) lors d'un match en novembre 2002 (crédits: Reuters).

Le 12 octobre dernier, la NBA a annoncé à Pékin le lancement de "NBA Academies", un réseau international de centres de formation d'élite pour repérer les futurs stars, masculines et féminines, de son championnat. Coïncidence ? Les trois premiers établissements ouvriront en Chine, dans les villes Urumqi, Jinan and Hangzhou.

Si la NBA se donne tant de mal à s'installer durablement de l'autre côté du Pacifique, c'est avant tout pour développer son business. La ligue tire 250 millions de dollars de chiffre d'affaires du marché chinois, selon Bloomberg. Quant aux droits de diffusion, la NBA a signé en 2015 un contrat de 700 millions de dollars avec le géant de l'Internet Tencent, propriétaire du Facebook chinois WeChat, pour la retransmission en streaming des matchs.

Le potentiel du baseball estimé à 7,4 milliards de dollars

Le ballon rond n'est pas le seul à attirer les foules en Chine. Le baseball, lui aussi, gagne en popularité. La ligue américaine ou Major League Baseball (MLB), a déjà investi le terrain en ouvrant un centre de formation en 2009 à Wuxi près de Shanghai. La discipline est dans le viseur des pouvoirs publics chinois, qui prévoient de la transformer en une juteuse industrie de 50 milliards de yuan (7,4 milliards de dollars) en une décennie.

Cependant, le pays ne compte que 3.000 joueurs, sur une population de plus de 1,3 milliard d'individus, et seulement 50 stades. La MLB a donc décidé d'accélérer le mouvement. La ligue a prévu un plan sur dix ans qui, d'après Bloomberg consiste à :

multiplier par quatre le nombre de stades,

construire des centres de formation;

porter à 5.000 le nombre de joueurs professionnels.

Avec un tel développement, la MLB s'attend à augmenter de 20 millions le nombre de téléspectateurs en Chine.

Le joueur de baseball Bu Tao lors d'un match contre le Brésil en mars 2013 (crédits: Reuters/Toru Hanai).

Malgré tous ces efforts, le meilleur moyen d'accroître la popularité de la discipline reste de révéler un Yao Ming du baseball. "Qu'un sport devienne un sport local sans une star locale est impossible. Le marché s'enflamme quand il y a une superstar", souligne Leon Xie, directeur de MLB China dans les colonnes de Bloomberg. Xu Guiyuan est peut-être leur homme. Recruté par l'équipe des Baltimore Orioles l'année dernière, le jeune joueur de 20 ans évolue déjà chez les pros aux États-Unis.

Le football américain a gagné 31 millions de fans en deux ans

Dernier arrivé, le football américain commence sa professionnalisation avec l'entame cette année de la première saison du championnat de CAFL, la ligue chinoise. La création de cette dernière reflète le développement de la discipline dans l'empire du Milieu. D'une demi-douzaine d'équipes amateur en 2013, la Chine en compte désormais 75, soit dix fois plus en trois ans, selon le magazine Time.

Cette croissance s'explique en partie par les investissements réalisés par la NFL quelques années plus tôt. En 2007, elle parvient à convaincre le gouvernement de Pékin de créer une ligue de football américain au sein des universités chinoises. Aujourd'hui, plus de 40 établissements y participent, selon le site d'information Qartz.

La NFL veut poursuivre ses efforts et instaurer une rencontre annuelle d'équipes américaines dans une ville chinoise dès 2018. Bien qu'il soit difficile pour la ligue de rivaliser avec le basketball, ses investissements paient. Selon un sondage réalisé par l'institut Nielsen, moins de 2% des Chinois déclaraient avoir de l'intérêt pour la ligue américaine, contre 8% en 2015. Le bon de 6 points représente tout de même 31 millions de fans supplémentaires. De quoi faire croître les retombées publicitaires et les ventes de produits dérivés.