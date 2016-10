Coup de tonnerre ! Dégustation de vin, la Chine championne du monde devant la France !

Coup de tonnerre à La-Londe-Les-Maures dans le Var. Au château du Galoupet où était organisé ce samedi le quatrième championnat du monde de dégustation de vin à l'aveugle organisée par La Revue des vins de France, la Chine l'a remporté devant la France ont indiqué les organisateurs.

Coup de tonnerre

Dans un communiqué, les organisateurs ont qualifié cette victoire chinoise, devant la France et les Etats-Unis, de "coup de tonnerre dans le monde du vin ». 21 équipes du monde entier étaient en lice. Les Belges, seconds l'an passé, ont terminé quatrième, tandis que les champions en titre espagnols sont dixièmes.

Lors de cette édition 2016, les vingt et une équipes devaient trouver l'identité des douze vins proposés (pays, cépage principal, producteur, appellation, millésime), six blancs et six rouges.

"50% de chance"

"Restée humble dans la victoire, cette surprenante équipe de Chine a concédé que lors d'une dégustation à l'aveugle, il y avait +50% de connaissances, et 50% de chance+.", ont relaté les organisateurs du championnat.

L'édition 2017 aura lieu en Bourgogne, sur les terres de la maison Boisset à Nuits-Saint-Georges (Côte d'Or)