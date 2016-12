Comment les fils Trump comptent lever des fonds grâce à leur père

Pour fêter l'investiture de leur père en tant que 45e président des Etats-Unis, Eric et Donald Jr., les fils de Donald Trump, ont eu une idée pour le moins originale. Pour commémorer l'inauguration du mandat de leur père, ils ont décidé d'organiser un événement au palais des congrès de Washington le 21 janvier, au lendemain de la prise de fonction du successeur de Barack Obama. "Rejoignez-nous pour célébrer la grande tradition américaine du sport en plein air, de la chasse, de la pêche et de la nature", invite la brochure de l'événement, baptisé "Opening Day".

Les festivités sont surtout l'occasion pour les fils Trump de lever des fonds car, pour y participer, il faut mettre la main au portefeuille. Les tarifs varient de 25.000 dollars pour la formule "Dinde sauvage", avec notamment deux accès VIP au "Lounge", à un million de dollars pour la formule "Aigle à tête blanche" - en référence à l'emblème des Etats-Unis - offrant la possibilité, pour 16 invités, de faire des photos avec le président Trump, et de recevoir quatre guitares dédicacées par un artiste en représentation ce jour-là.

L'événement est tout à fait sérieux. Le journal américain Politico a contacté l'organisateur de l'"Opening Day" qui a confirmé sa tenue.

Les recettes reversées à des associations caritatives

En revanche, les Trump ne comptent pas garder l'argent pour eux. "L'intégralité des recettes de l'Opening Day seront reversées à des associations caritatives de préservation de l'environnement", précise la brochure, sans pour autant donner de le noms des organisations en question.

Ce n'est pas la première fois que les Trump mettent en vente l'accès à leur famille pour des associations. Début décembre, Ivanka, la fille du président-élu, a organisé une vente aux enchères avec la clé : une rencontre privée de 45 minutes avec elle. Dix jours après l'ouverture, 28 offres étaient déposées dont la plus haute atteignait près de 73.000 dollars, selon le New York Times. L'enchère a subitement été annulée après que des "experts éthiques" aient soulevé des doutes sur le bien fondé du procédé, relève le quotidien américain. Les fonds devaient être reversés à la Fondation Eric Trump et bénéficier au centre de recherche d'un hôpital pour enfants du Tennessee.