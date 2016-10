Ebook contre papier : le livre imprimé largement plébiscité par les Américains

Le papier a encore de beaux jours devant lui. Contrairement aux propos du professeur d'anglais Mark Franek, chargé de la scolarité d'une fac de Philadelphie qui annonçait la fin du livre papier dans un édito publié en 2010, la lecture sur ce type de support est largement plébiscitée par les Américains comme le révèle une étude du Pew research center publiée récemment.

Les livres imprimés ont la cote

Selon l'enquête menée au printemps dernier par l'institut américain, une large majorité des répondants (65 %) utilisent encore le livre imprimé pour assouvir leur soif de lecture. Et les chiffres sur plusieurs années (voir graphique) n'indiquent pas de véritable rupture dans l'usage de ce support. En effet, entre 2011 et 2016, la part des Américains qui privilégie le livre papier est passée de 71% à 65%. Si la lecture sur ebook a bien progressé passant de 17% à 28% sur la même période, les lecteurs sont restés attachés au papier. Moins répandue, la pratique des livres audios reste relativement stable.

Aucune donnée disponible pour 2013.

Malgré l'arrivée des supports numériques ces dernières années, le livre imprimé reste au centre des usages. En revanche, quelques distinctions peuvent apparaître selon les générations.

Les 18-29 ans plus adeptes de l'ebook

D'après les résultats obtenus par le Pew research center, le premier fait marquant est que les personnes âgées de 18 à 29 ans sont encore 72% à utiliser le support papier pour leur lecture. Les plus de 65 ans seraient 61%. Le second fait marquant est qu'il y a une nette différence générationnelle dans l'utilisation des ebooks comme l'illustre le graphique ci-dessous. Chez les 18-29 ans, ils seraient 35% à avoir lu un ebook dans les 12 derniers mois précédant l'enquête contre 19% chez les plus de 65 ans.

Des disparités en fonction des revenus

S'il existe une différence importante dans l'usage du livre imprimé en fonction des revenus (14 points de différence entre la tranche des répondants qui ont un revenu inférieur à 30.000 dollars et celle des interrogés qui ont un revenu supérieur à 75.000 dollars), cet écart est encore plus marqué pour les ebooks (21 points de différence entre les deux catégories précitées). En d'autres termes, plus les Américains ont d'argent plus ils lisent des livres numériques. Ce constat est similaire au niveau des diplômes. Les diplômés du second cycle de l'enseignement supérieur lisent beaucoup plus d'ebooks (41%) que les Américains (11%) qui se sont arrêtés au premier cycle du secondaire (équivalent du collège en France).

La lecture sur ebook n'est donc pas une pratique partagée par toutes les catégories de la population aux Etats-Unis. Le papier semble bien résister au numérique malgré les efforts déployés pour développer les formats innovants. Preuve en est que seulement 6% des Américains utilisent uniquement des supports numériques pour leur lecture.

Méthode : cette enquête a été réalisée entre le 7 mars et le 4 avril 2016 sur un échantillon de 1520 adultes âgés de 18 ans et plus, répartis dans les 50 états américains.