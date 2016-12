Inde : le groupe Tata poursuit en justice son ex-président

Dernier développement dans l'âpre conflit entre la holding familiale et son ancien président, évincé de son poste en octobre. Tata Sons, qui pèse 103 milliards de dollars, a accusé Cyrus Mistry, dans un document adressé à ses avocats, d'avoir causé "un préjudice irréparable" à la compagnie en rendant publics des documents sensibles.

Poursuite "par tous les moyens légaux"

Selon l'accusation, Tata affirme que son ancien président a agi de manière irresponsable en fournissant des informations financières confidentiels et les minutes des réunions des conseils d'administration au cours d'une audience la semaine dernière. "En transmettant des informations confidentielles et sensibles auxquelles vous avez eu accès du fait de vos fonctions de directeur de Tata Sons à des compagnies détenues et contrôlées par votre famille... vous avez agi en violation de vos obligations de confidentialité à l'égard de Tata Sons...", peut-on lire dans le document, selon l'agence indienne PTI. Tata a annoncé vouloir poursuivre "par tous les moyens légaux" Cyrus Mistry

Toutefois, ni Tata Sons, ni l'ancien président n'étaient joignables mardi pour commenter ces informations.