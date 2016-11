La légalisation du cannabis, l'autre vote américain du jour

Certains électeurs déçus en auront peut être besoin pour faire passer la pilule... En parallèle de l'élection présidentielle américaine, qui a fini par couronner Donald Trump à la surprise générale, 5 Etats américains étaient invités à se prononcer sur la légalisation du cannabis à usage récréatif, et deux sur son usage médical.

La Californie, le Massachusetts et le Nevada ont donc voté ce 8 novembre en faveur de la légalisation à usage récréatif. Ils rejoignent ainsi le Colorado, l'Alaska, l'Oregon et l'Etat de Washington dans les rangs des Etats américains qui ont choisi la voie de la légalisation complète de la marijuana. Les résultats dans le Maine et l'Arizona se font encore attendre. Pour ce qui est de l'usage médical du cannabis, ils sont désormais 17 Etats américains à l'avoir légalisé depuis que la Floride et le Dakota du Nord l'ont adopté dans la journée d'hier.

Un énorme manne financière

Légaliser le cannabis dans ces différents Etats pourrait avoir un impact économique considérable. L'Etat du Colorado a ainsi pu bénéficier de 70 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires en un an après avoir légalisé le cannabis à usager récréatif. En Californie, Etat le plus peuplé du pays avec 82 millions d'habitants, les retombées économiques globales sont estimées à 4,2 milliards de dollars, pour environ 20.000 emplois créés.