La parité homme-femme devrait se réaliser... dans 170 ans

"Un recul dramatique des progrès". Dans son rapport annuel Global Gender Gap, publié ce mercredi, le Forum économique mondial tire la sonnette d'alarme : "Le fossé entre les sexes est plus élevé qu'il n'a jamais été depuis 2008." La fondation pointe notamment des "déséquilibres chroniques de salaire et de taux d'activité alors que dans 95 pays la proportion de femmes à l'université est égale - voire supérieure - à celle des hommes."

Pour établir son classement de 144 pays, le Forum se base sur le niveau d'instruction, la santé, les opportunités économiques et l'émancipation politique. Les pays nordiques continuent d'occuper la tête du classement avec l'Islande (1ère), la Finlande (2e), la Norvège (3e) et la Suède (4e). La Rwanda vient compléter le Top 5.

Inégalités salariales : la France est 134e sur 144 pays

En perdant deux places par rapport à 2015, la France se classe 17e avec un indice de 0.75 - la parité parfaite étant à 1. L'Hexagone se place au premier rang des pays ayant réduit les inégalités en matière d'éducation et de santé. Mais l'égalité des sexes en politique reste la bête noire de la France. Elle se classe 52e pour la présence de femmes au parlement, avec seulement 91 sénatrices sur 348 élus et 150 députées sur 577 élus à l'Assemblée.

Reflet du constat mondial, la France se fait également épingler pour la différence des salaires entre les hommes et les femmes pour un même emploi. Elle se place 134e sur 144 pays. "A l'échelle mondiale, les femmes gagnent en moyenne un peu plus de la moitié du salaire que perçoivent les hommes, malgré de plus longues heures de travail, rémunérées comme non rémunérées." Selon le rapport, les femmes en France travaillent 405 minutes par jour contre 346 pour les hommes.

Les femmes moins actives que les hommes

Le recul mondial des inégalités s'explique aussi par "le problème chronique du taux d'activité stagnant, avec en moyenne 54 % de femmes actives contre 81 % d'hommes actifs dans le monde". Le Forum souligne : "Le nombre de femmes occupant des postes à haute responsabilité reste également très faible. À l'échelle mondiale, seuls quatre pays comptent un nombre équivalent d'hommes et de femmes aux postes de législateur, de cadre supérieur et de directeur."

D'après les projections de la fondation, il n'y aura plus d'écart économique entre les hommes et les femmes dans 170 ans, contre les 118 ans estimés en 2015. "La lenteur du processus de transition vers la parité entre les sexes, particulièrement dans la sphère économique, présente un risque important car de nombreux postes occupés en majorité par des femmes risquent d'être proportionnellement les plus touchés par (...) la quatrième révolution industrielle."