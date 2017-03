Le "made in USA" pénalisé par Donald Trump

Créé à la fin du XIXe siècle par les Britanniques pour se protéger des importations à bas prix et de la contrefaçon, le label "made in" est devenu un symbole à une époque où les économies sont mondialisées. A l'international, l'image d'un pays peut jouer sur celle de son label et in fine sur ses exportations. C'est en tout cas ce que remarque Statista, une société spécialisée dans les statistiques économiques, dans son classement mondial des labels publié ce lundi : le Made in Country Index 2017 (MICI)*.

"Un label de qualité 'made in' à la réputation intacte fonctionne comme une barrière protectrice. Inversement, des événements politiques et économiques peuvent porter atteinte à la marque de fabrique d'un pays. Les répercussions économiques sont alors immédiates", explique Friedrich Schwandt, PDG de Statista.

Le cas américain est emblématique de cette analyse. Selon Statista, "les États-Unis appartiennent au groupe des dix pays dont l'image s'est le plus fortement dégradée au cours des douze derniers mois" avec la Turquie et la Grèce. La première économie mondiale est notamment pénalisée par plusieurs décisions de son nouveau président Donald Trump. D'abord la remise en cause des négociations sur les accords de libre-échange (Aléna et Tafta), puis ses promesses de hausse des droits douanes et enfin ses mesures de contrôle aux frontières. Résultat, les États-unis occupent la huitième place du classement général, derrière des pays comme la Grande-Bretagne, la Suède et le Canada.

L'Union européenne sur le podium

En revanche, il est un pays dont l'image d'excellence des produits et services demeure : l'Allemagne. Cette année, le "made in Germany" arrive en tête du classement MICI. Placé numéro un dans 13 pays, le label possède une grande popularité et apparaît être particulièrement apprécié pour la "qualité" et les "normes de sécurité".

Dans ce classement l'Allemagne est suivie par la Suisse, "symbole de prestige" et d'"authenticité" selon les interrogés, et par... l'Union européenne. Invité surprise sur le podium, Bruxelles est dotée d'un label "made in EU" (pour European Union) depuis 2003 qui semble séduire les consommateurs du monde entier pour la "qualité" et la "technologie". Le "made in EU" occupe ainsi les premières places du classement dans presque tous les pays d'Amérique latine, notamment en Argentine et en Colombie. Enfin la Chine, premier exportateur mondial, reconnu le "rapport qualité-prix" des produits "made in China", occupe la 49e place.

Le "made in France" assimilé à "symbole de prestige"

Quant à l'Hexagone, il se hisse à la huitième place du classement, ex-æquo avec les Etats-Unis et le Japon. Le "made in France" est plébiscité en particulier pour sa "qualité", son "design d'excellence" et les consommateurs l'assimilent également à un "symbole de prestige".

Outre les Français, le label est très bien accueilli à Hong-Kong, dans les pays d'Afrique du Nord à l'image du Maroc et de l'Algérie, ainsi que dans les pays du Golfe comme le Bahreïn et les Emirats arabes unis. En revanche, certains voisins européens le boudent, notamment les Allemands et les Néerlandais.

___

*Enquête réalisée en partenariat avec Dalia Research sur plus de 43.000 consommateurs dans 52 pays.

**Graphiques réalisés par notre partenaire Statista.