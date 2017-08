Venezuela : l'UE ne reconnaît pas l'élection de l'Assemblée constituante

Les tensions se multiplient autour de l'élection de l'Assemblée constituante vénézuélienne. Trois jours après le scrutin, l'Union européenne a déclaré ne pas reconnaître le résultat et a annoncé qu'elle était prête à "accentuer graduellement" les pressions sur le président Nicolas Maduro.

Pour autant, rien n'indique, dans la déclaration de Federica Mogherini, Haute Représentante de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité commune, une quelconque sanction à l'encontre du gouvernement du Venezuela.

"L'Union européenne et ses Etats membres ne peuvent pas reconnaître l'Assemblée constituante alors qu'ils sont préoccupés par sa représentativité et par sa légitimité effectives et appellent le gouvernement du président Nicolas Maduro à prendre des mesures urgentes pour rectifier le cours des événements", souligne la diplomate italienne dans son communiqué.