Accord Le Pen / Dupont-Aignan : Macron dénonce une "combine d'appareil"

Emmanuel Macron a qualifié samedi de "combine d'appareil" le soutien de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen, son adversaire au second tour de l'élection présidentielle française, qui chercherait là à "régler (ses) problèmes de crédibilité".

Le député de l'Essonne, arrivé sixième du premier tour avec 4,70% des voix, a annoncé vendredi son ralliement à la candidate du Front national, qui lui a en retour promis le poste de Premier ministre en cas de victoire, le 7 mai.

Macron soupçonne Dupon-Aignan de vouloir régler ses "problèmes de financement" avec cet accord

Ce soutien signe une "clarification de la vie politique française", a réagi Emmanuel Macron lors d'une visite d'une exploitation agricole à Usseau, dans la Vienne. "Ce à quoi on a assisté hier me semble être une combine d'appareil, qui a vocation à régler les problèmes de crédibilité de Mme Le Pen, qui (...) n'a pas d'équipe autour d'elle, et les problèmes de financement de M. Dupont-Aignan", a-t-il ajouté.

Le président de Debout la France a insisté vendredi soir, sur France 2, sur le fait que l'accord scellé avec la candidate du FN ne comportait pas la prise en charge de ses frais de campagne présidentielle.

(avec Reuters)