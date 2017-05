Présidentielle 2017 : 5 chiffres surprenants sur le vote des Français de l'étranger

Emmanuel Macron a été élu président de la République Française le 7 mai 2017 avec 66,1% des suffrages exprimés, pour l'ensemble des Français inscrits sur les listes électorales. Si l'on se penche plus spécifiquement sur le vote des Français de l'étranger, on s'aperçoit que le vote des expatriés comporte quelques particularité. En premier lieu, Emmanuel Macron a obtenu une écrasante majorité des suffrages exprimés, avec 89,31% des voix contre 10,69% pour Marine Le Pen, pour une abstention très élevée de 54,16%. Mais si l'on se penche sur les résultats par pays, c'est encore plus surprenant.

Macron devant dans 99% des pays

Emmanuel Macron séduit donc les expatriés de tous les pays, obtenant des scores très élevés aux quatre coins du monde. Le seul pays dans lequel Emmanuel Macron est battu par Marine Le Pen est... la Syrie. Mais ce résultat doit être relativisé, car sur les 807 personnes inscrites sur les listes électorales en Syrie, seulement 15 ont été en mesure d'aller voter (9 pour Marine Le Pen, 6 pour Emmanuel Macron)

79,10%

Avec ses 15 votants, la Syrie est sans mal le pays dans lequel le taux de participation aura été le plus faible, avec seulement 1,86%. A contrario, c'est en Ouzbékistan que la participation a été la plus élevée, avec 53 des 67 personnes inscrites s'étant déplacées pour voter, pour un taux de 79,10%.

67.583

C'est le nombre de Français expatriés en Suisse qui sont allés voter pour ce second tour de l'élection présidentielle. C'est le plus gros contingent de votants hors Hexagone, mais c'est tout sauf une surprise car la Suisse est également le pays dans lequel les Français s'expatrient le plus. Le taux de participation n'est d'ailleurs que de 53,04%. Les Français de Suisse ont voté à 85,51% pour Emmanuel Macron.

44 pays

Emmanuel Macron a dépassé les 90% de suffrages exprimés dans 44 pays du monde. Il atteint notamment 100% en Libye (avec seulement 16 votants) 96,64% en Algérie et 95,02% en Allemagne.

Lire aussi : Vote des Français de l'étranger : 40% pour Macron... 6% pour Le Pen