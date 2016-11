Primaire de droite : plus d'un million d'électeurs à midi

Ca vote! Plus d'un million de personnes avaient déjà participé à midi au premier tour dans 67% des bureaux de vote, a annoncé le président du comité d'organisation de la primaire, le député "LR" Thierry Solère, dans l'émission "Le Grand Jury" sur RTL-Le Figaro-LCI.

A midi, sur 6. 874 bureaux - je vous rappelle qu'on en a 10. 228 - donc sur 67% de nos bureaux, à midi, nous avions 1,138 million de votants ce qui nous permet d'apprécier une participation qui manifestement est très importante



La participation reste une inconnue majeure de ce scrutin inédit pour la droite. En 2011, la primaire socialiste avait mobilisé 2,66 millions d'électeurs au premier tour. La mobilisation plus ou moins importante de l'électorat constitue l'un des enjeux majeurs de ce premier tour.

Des résultats fiables vers 23 heures

Anne Levade, juriste et présidente de la Haute autorité pour ce scrutin, a indiqué ce matin sur Europe 1 que les résultats pourraient être connus entre 23h et minuit. En sachant que les bureaux de vote ferment à 19h.



"Dans cette primaire, exercice inédit, il ne sera pas possible d'avoir de sondages sortis des urnes avec des bureaux tests et d'estimations de l'abstention", a-t-elle précisé.