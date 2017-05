Prise de fonction, législatives... consultez le calendrier post-présidentielle

Ce dimanche soir à 20 heures, le visage du prochain président de la République sera connu, mais le calendrier politique ne s'arrête pas là. Le prochain chef de l'Etat doit officiellement être investi, puis viendra le temps des législatives. Car, il ne faut pas l'oublier, pour appliquer son programme dans les meilleures conditions, celui ou celle qui sera choisi.e par les Français, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, devra s'appuyer sur une majorité parlementaire. Voici les dates à retenir de ces prochaines semaines.

■ Le prochain président de la République sera connu... le 11 mai

A 20 heures, les résultats publiés seront ceux des instituts de sondages car certains bureaux de vote, notamment dans les grandes villes, viendront de fermer et n'auront pas encore commencé le dépouillement des bulletins de vote. Les résultats définitifs seront ensuite donnés par le ministère de l'Intérieur dans la soirée, ou lundi 8 mai au matin si les scores sont serrés.

Enfin, pour être vraiment définitifs, ces résultats doivent être validés par le Conseil constitutionnel puis annoncés par son président Laurent Fabius. La date de cette validation n'est pas encore fixée mais aura probablement lieu le 11 mai, jour où le nouveau président de la République sera officiellement désigné.

■ La passation de pouvoir aura lieu le 13 ou le 14 mai

Une fois élu, le prochain chef de l'État devra prendre ses fonctions. Le mandat de François Hollande se terminant le 14 mai à minuit au plus tard, la passation de pouvoir se déroulera soit le samedi 13, soit le dimanche 14 mai.

En attendant de céder sa place, François Hollande commence à préparer son départ. Selon France Bleu Limousin, le président français aurait demandé à ses proches de lui trouver un bien immobilier en Corrèze, son fief électoral.

■ Les législatives se dérouleront les 11 et 18 juin

Depuis 2002 et l'instauration du premier quinquennat, les élections législatives, visant à désigner les 577 députés de l'Assemblée nationale, se déroulent dans la foulée de l'élection présidentielle. Cette année, elle auront lieu les 11 et 18 juin.

Cette fois-ci, le scrutin pose de nombreuses questions : Le Front National, qui n'a réussi à obtenir que 2 députés en 2012 malgré un score de 17,9% à cette élection présidentielle, parviendra-t-il à constituer un groupe parlementaire ? Combien d'élus réussiront à placer les tout jeunes mouvements, En Marche! (d'Emmanuel Macron) et La France Insoumise (de Jean-Luc Mélenchon), tous deux créés il y a à peine plus d'un an? Quid des partis traditionnels Les Républicains et surtout le Parti socialiste après leur élimination dès le premier tour le 23 avril ?

■ Les sénatoriales du 24 septembre

Enfin, la chambre du parlement français, le Sénat, va renouveler la moitié de ses élus à l'automne. Quelque 170 sièges sont en jeu. Le scrutin aura lieu le 24 septembre, seuls les grands électeurs, autrement dit les députés, conseillers régionaux, départementaux et certains conseillers municipaux peuvent voter.