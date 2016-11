Brexit : le nombre de jeunes Anglais prêts à s'expatrier bondit (+123%)

A la suite des résultats du Brexit, de nombreux sondages ont indiqué que 75% des jeunes électeurs âgés de 18 à 24 ans avaient voté pour le maintien du pays dans l'Union européenne. Au regard des chiffres publiés, beaucoup d'observateurs ont souligné qu'il y avait une véritable fracture générationnelle. Mais aussi que, paradoxalement, dans le même temps, les jeunes constituent le groupe d'électeurs qui s'est le moins déplacé le jour du vote.

65+: 39% Remain#EUref — Ben Riley-Smith (@benrileysmith) 23 juin 2016

Outre ces éléments à prendre en compte, le site Quartz fait remarquer que leurs voix n'ont pas été très écoutées dans les mois qui ont suivi. Pour tenter de comprendre les volontés de cette population à la suite d'un tel scrutin, Intrum Justitia a publié les résultats d'une récente enquête d'opinion menée en Europe qui indique qu'une plus grande partie de la jeunesse anglaise voudrait partir du Royaume-Uni pour s'installer dans un pays étranger.

Une forte volonté de départ

D'après le sondage mis en ligne par Intrum Justitia, la part des jeunes Anglais qui voulaient quitter le Royaume-Uni pour des raisons financières avait fortement augmenté entre 2015 et 2016. Les résultats de l'enquête indiquent que c'est la seconde plus forte augmentation après la Suède. Alors qu'ils étaient seulement 13% à dire qu'ils voulaient quitter leur pays en 2015, les jeunes répondants seraient désormais 29%, soit une hausse de 123%.

[ Graphique interactif ] Vous pouvez changer d'indicateur grâce au sélecteur situé en haut de l'outil. NB: trois onglets permettent d'observer 1) les réponses obtenues en 2015; 2) en 2016, et 3) la variation des réponses entre 2015 et 2016. Dans le dernier graphique relatif aux variations, tous les pays interrogés n'apparaissent pas en raison des taux inchangés entre 2015 et 2016.

La société en charge des sondages explique que "cette hausse remarquable, comparée au résultat de 2015, pourrait être un effet du vote de la population de Grande-Bretagne qui a décidé de quitter l'UE."

Des situations contrastées en Europe

En moyenne, près d'un quart (24%) des jeunes européens interrogés dans l'enquête voudraient quitter leur pays. Derrière cette moyenne se cachent de fortes disparités. La plus forte diminution concerne les jeunes Polonais qui étaient 41% à vouloir partir en 2015 contre 26% en 2016, soit une baisse de 36%. En Hongrie, alors qu'ils étaient 60% à vouloir s'expatrier en 2015, ils n'étaient "plus que" 46% en 2016, soit une baisse de plus de 23%. Les jeunes Belges (-23%) et Tchèques (-17%) seraient également de moins en moins nombreux à vouloir partir.

En Grèce, plus de 43% des jeunes répondants ont déclaré en 2016 qu'ils souhaitaient partir de leur pays contre 32% en 2015, soit une hausse, soit une hausse de 34%. A la fin du second semestre 2016 le taux de chômage était de 49% pour les 15-24 ans selon Eurostat. Du côté de la France, les jeunes ont répondu qu'ils étaient 24% en 2015 à vouloir s'expatrier contre 30% en 2016, soit une augmentation de 25%.

Bien que de plus en plus de jeunes répondants au Royaume-Uni ont annoncé qu'ils souhaitaient partir, beaucoup devraient attendre les prochaines échéances du processus de retrait du pays de l'UE, sachant que cela devrait prendre du temps. Les départs devraient donc être moins nombreux que ceux annoncés dans les sondages.

Méthode : cette étude a été réalisée en ligne auprès d'un panel de 21.317 internautes dans 21 pays entre le 12 et le 26 septembre 2016. Le sondeur assure que plus de 1000 personnes ont répondu au questionnaire en ligne dans chaque pays. Les résultats ont été pondérés pour que les réponses soient représentatives de chaque Etat. Compte tenu des conditions de réalisation du sondage et des précisions apportées dans la méthodologie, les résultats sont à prendre avec précautions.