Trump, Brexit, montée des populismes : le peuple rejette-t-il les élites ?

Élu la semaine dernière à la présidence des États-Unis, Donald Trump serait le symbole d'une montée des populismes dans le monde. Sa stratégie selon l'écononomiste Daniel Cohen ? Il a su attiser une haine « à l'égard des élites, en haut, et des populations issues de l'immigration, en bas ». Aujourd'hui, une partie de la population semble évoluer dans une réalité inversée de ceux qui avaient prédit une victoire assurée d'Hillary Clinton mais aussi cet été, un échec du Brexit. La fracture est-elle bien réelle ?

Pour en parler, l'éditorialiste et directeur de la Revue Civique Jean-Philippe Moinet, la politologue, chercheure à l'IRIS et spécialiste de la droite américaine Marie-Cécile Naves, et le sociologue Jean-Pierre le Goff.