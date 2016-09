Poutine veut-il vraiment arrêter la guerre en Syrie ?

Alors que la Russie intervenait militairement en Syrie depuis un an, une trêve a été initiée le 12 septembre dernier par les États-Unis et le Kremlin. Mais la Russie a repris les combats la semaine dernière, avec l'attaque la plus meurtrière contre un convoi humanitaire depuis 2011. Scandalisés, les Occidentaux accusent les Russes d'être responsables de crime contre l'humanité. Alors que cet engagement était justifié par la lutte contre le djihadisme, quelles sont les véritables motivations de Vladimir Poutine en Syrie ?

Pour en débattre, le professeur à Sciences Po en études moyen-orientales Jean-Pierre Filiu, et le géopolitologue Frédéric Encel.