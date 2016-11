Sanofi organise son 10e Forum Santé Publique

Depuis sa création en 2006, le Forum Santé Publique de Sanofi est devenu un rendez-vous annuel de rencontres et d'échanges entre experts en santé publique : associations de patients, professionnels de santé, payeurs, institutionnels, collectivités territoriales, élus locaux et nationaux. Grâce à cet événement, le groupe pharmaceutique souhaite apporter un éclairage différent sur de grands enjeux de santé publique. Engager la réflexion autour de nouvelles solutions pour améliorer la prévention, le diagnostic et l'accompagnement du patient ne peut que favoriser le dialogue entre l'ensemble des acteurs, dans un monde où la co-construction de solutions est devenue une nécessité absolue. Sanofi montre ainsi son engagement en santé publique et confirme sa place comme un des acteurs majeurs en termes d'innovation en santé.

Le Forum Santé Publique 2016 innove

L'année dernière déjà, les débats s'étaient déportés en régions suite au Forum Santé Publique parisien. Pour l'édition 2016, les organisateurs innovent en amont du Forum National qui aura lieu le 2 décembre sur le campus de Sanofi à Gentilly. En effet, huit groupes de réflexion ont débattu en régions sur des thématiques données pour faire émerger des propositions qui nourriront les deux débats de cette journée :

-Comment favoriser une innovation en santé au service de la dynamique sociale et territoriale ?

- Le patient sera-t-il demain le principal moteur des progrès de la recherche et de la transformation du système de santé ?

Pour Serge Briançon, Professeur émérite des universités en santé publique à l'Université de Lorraine et conseiller scientifique du Forum Santé Publique, la démarche de faire remonter les propositions du terrain pour nourrir le Forum national est en elle-même innovante. Ces propositions, plus organisationnelles que technologiques, font la part belle à l'écoute des patients et au travail interdisciplinaire.

Autre innovation cette année, la mise en place d'une plateforme dédiée sur laquelle sera diffusé l'ensemble des propositions retenues. Cette plateforme sera visible, début 2017, sur le site http://www.forumsantepublique-sanofi.fr/

« L'innovation en santé n'a de sens que si elle est connectée au patient »

En tant qu'acteur de santé, Sanofi mène des actions de santé publique dans les domaines d'expertises qui sont les siens. En effet, le groupe se positionne en santé publique au quotidien à travers des actions de terrain : la promotion du bon usage des médicaments, des projets en régions autour du diabète et des maladies cardio-vasculaires, des maladies rares ou des vaccins, la prise en charge globale des patients, de la prévention à l'accompagnement et un accès à l'innovation dans chaque territoire via les essais cliniques ou les observatoires.

La place des patients ne cesse d'évoluer depuis plusieurs années et Sanofi entretient aujourd'hui des liens forts avec les associations qui les représentent. Des rencontres entre patients et collaborateurs Sanofi ou des événements d'information malades sont régulièrement organisés. La présence des associations portant la voix des patients au Forum Santé Publique est primordiale car l'innovation en santé n'a de sens que si elle est connectée au patient.