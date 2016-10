Facebook lance un service d'achat et de vente entre membres

Facebook a annoncé lundi le lancement d'un espace entièrement consacré à la vente et l'achat d'objets et produits entre ses membres, pour concurrencer le groupe de commerce en ligne eBay et le site de vente entre particuliers Craigslist. Les utilisateurs voulant vendre un objet pourront en prendre une photo et la mettre en ligne sur cette plateforme spécialisée baptisée "Marketplace" (place de marché), avance Facebook.

Le service sera accessible dans un premier temps aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans résidant aux Etats-Unis, en Australie, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande. Il sera disponible dans l'application mobile Facebook aussi bien pour les utilisateurs propriétaires d'iPhone que ceux disposant de téléphones équipés du système d'exploitation Android (Google).

450 millions d'utilisateurs achètent ou vendent déjà des articles sur Facebook

Cette fonctionnalité, qui risque de bouleverser le secteur du commerce en ligne et des petites annonces, sera disponible également sur les ordinateurs fixes et dans d'autres pays dans les prochains jours.

Vidéo de présentation du service Marketplace, publiée sur Facebook vendredi.

Facebook indique qu'environ 450 millions d'utilisateurs se servent déjà de son réseau pour vendre ou acheter des objets tels que des voitures, des meubles ou encore des vêtements pour bébés. En effet, il était déjà possible, dans des groupes spécifiques, de pouvoir publier des petites annonces sur Facebook.

A Wall Street, le titre Facebook était stable à 128,25 dollars vers 13 heures 05 GMT dans les échanges de pré-séance, tandis que l'action eBay perdait 3,47% à 31,76 dollars.

(Avec AFP)