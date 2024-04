Gros coup pour Airbus, la low cost indienne Indigo va acheter 100 Airbus A350 pour passer au long-courrier

Déjà détenteur du plus gros contrat de l'histoire avec la commande de 500 Airbus A320 NEO lors du dernier salon du Bourget l'an dernier, Indigo s'apprête à franchir un nouveau cap. La compagnie low cost indienne va désormais s'attaquer au long-courrier avec l'annonce d'une commande ferme, ce jeudi, pour 30 Airbus A350-900. Une première pour elle, qui n'exploite pour l'instant que des moyen-courriers. Ce contrat est assorti de droits d'achat pour 70 appareils supplémentaires. Il doit encore être finalisé, ce qui devrait être fait dans les prochains jours selon l'AFP.

Selon les prix catalogue, qui n'ont pas été actualisés par Airbus depuis 2018 et qui n'ont qu'une valeur indicative, le montant total des avions fermes est évalué à 9,5 milliards de dollars.

Une flotte de 1.300 Airbus de nouvelle génération

Avec cette perspective de 100 appareils, Indigo pourrait posséder à terme une flotte d'avions long-courrier d'envergure mondiale. Sachant que la compagnie part de zéro -mis à part une marque d'intérêt pour des A330 NEO en 2018 - l'annonce est retentissante.

D'autant plus qu'elle intervient aussi en pleine croissance de sa flotte moyen-courrier : avec ses récentes commandes, la low cost pourrait exploiter plus de 1.300 avions de nouvelle génération au cours de la prochaine décennie et ainsi dépasser les géants américains Delta, American et United (900 appareils chacun).