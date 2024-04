Grève des contrôleurs aériens : le nombre de vols annulés s'annonce colossal

Les compagnies aériennes sortent les calculettes et leurs mouchoirs. Prévue ce jeudi, l'énième grève des contrôleurs aériens va coûter cher alors que les vacances scolaires de printemps sont encore en cours dans deux zones. Après l'échec de négociations sur les mesures d'accompagnement de la refonte du contrôle aérien, en particulier des hausses de salaire, le mouvement sera très suivi.

« On nous a parlé de 75% - de vols supprimés - à Orly et de 65% à Roissy-Charles de Gaulle. Ça aura un impact énorme », dénonce ce mardi Pascal de Izaguirre, le président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers (Fnam).

« On a une mobilisation record, et donc il faut s'attendre à de très fortes perturbations, à de très gros retards », a ajouté un responsable du Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA), sous couvert d'anonymat, alors que le principal syndicat des aiguilleurs du ciel menace déjà d'une nouvelle grève pour le pont de l'Ascension les 9, 10 et 11 mai.

Augmenter les salaires

En effet, la négociation, entamée il y a 15 mois, prévoit de refondre l'organisation du contrôle aérien en France, notamment le maillage territorial des services de navigation aérienne, de réorganiser le travail des contrôleurs pour faire face à l'augmentation annoncée du trafic aérien.

Dans ce contexte, le SNCTA veut « accompagner cette recherche de performance » via des hausses de salaires qui les feraient converger vers les « standards sociaux européens », a-t-il plaidé, en soulignant que l'opération serait blanche pour le contribuable français puisque le budget de la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) est abondé par les redevances acquittées par les compagnies aériennes. Dans le détail, le SNCTA réclame 25% de hausse des rémunérations, étalées sur les années 2023-2027, ce qui laisserait selon lui de la marge à la DGAC pour continuer à investir.

Un argumentaire dénoncé par Pascal de Izaguirre, également PDG de Corsair. Ce coût supplémentaire « serait répercuté in fine sur le passager », explique-t-il. Sans compter que cela constituerait « un élément supplémentaire de dégradation de notre compétitivité » car ce coût est « supporté majoritairement par les compagnies françaises », a souligné le dirigeant. La Fnam s'inquiète en effet de la dégradation de la compétitivité française, dont les compagnies perdent des parts de marché chaque année au profit des compagnies turques ou du Golfe.

Championne d'Europe des grèves

Le trafic aérien a déjà été très perturbé par des grèves d'aiguilleurs du ciel début 2023, lors du conflit sur les retraites en France. Ces mouvements sociaux affectent aussi les survols du territoire, ce qui suscite l'ire des compagnies étrangères.

D'après Pascal de Izaguirre, la France est même championne d'Europe des grèves du contrôle aérien avec un impact sur les finances du secteur aérien européen de 800 millions d'euros pour la période 2018-2022, dont 624 millions pour la France seulement. A titre de comparaison, à la deuxième place de ce classement se retrouve l'Italie où les grèves ont représenté un manque à gagner de 147 millions d'euros sur la même période, puis la Grèce, avec 22 millions d'euros, toujours selon les chiffres avancés par la Fnam.

Une inquiétude planait alors quant aux JO 2024. Mais en septembre 2023, le SNCTA et l'Unsa ICNA, deuxième syndicat chez les aiguilleurs du ciel, avaient décrété une trêve olympique, promettant de ne pas faire grève pour des raisons salariales d'ici à la fin des Jeux olympiques (26 juillet au 11 août) et paralympiques (28 août au 8 septembre). « On découvre qu'elle n'était que partielle », a ironisé Pascal de Izaguirre, confiant tout même ne pas être inquiet pour la période de compétition elle-même.

Le secteur s'attend, qui plus est, à un été « dynamique ». Sur les trois premiers mois de l'année, le trafic aérien de, vers et en France a atteint 96% de celui de 2019 à la même période.

(avec AFP)