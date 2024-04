Le Qatar pourrait acheter 120 véhicules blindés VBCI fabriqués par KNDS France

Selon des sources concordantes, KNDS France (ex-Nexter) propose à la demande du Qatar 120 véhicules blindés de combat d'infanterie (VBCI) pour équiper deux bataillons des forces armées qatariennes. Le véhicule blindé, qui est « combat proven » (huit roues de 28/32 tonnes), serait équipé d'une tourelle armée d'un canon de 40 mm fabriqué par CTA International, filiale à 50/50 entre l'industriel français et BAE Systems. Contacté par La Tribune, KNDS France n'a pas souhaité commenter. Ce contrat, s'il se confirmait, ferait partie d'une commande beaucoup plus large de la part du Qatar, qui veut équiper six bataillons.

Sans préjuger du résultat final, Doha, qui a beaucoup hésité depuis 2017, souhaiterait à l'heure actuelle, selon des sources concordantes, partager le contrat en trois lots. Outre KNDS France, l'industriel turc BMC, dont les forces armées qatariennes (Qatar Armed Forces Industry Committee) est actionnaire à 49%, et Rheinmetall seraient également en course pour équiper le Qatar. Le groupe allemand propose le Boxer, via son site de Telford en Grande-Bretagne, Rheinmetall BAE Systems Land, détenu à 45% par le groupe britannique BAE Systems.

VBCI : une histoire à rebondissements

Pour Nexter, l'histoire s'est emballée une première fois en décembre 2017 avec la signature d'une lettre d'intention lors de la visite d'Emmanuel Macron pour la fourniture de 490 VBCI, une commande alors estimée à 1,5 milliard d'euros par l'Élysée. Puis les négociations, freinées par les relations orageuses entre Paris et Doha, se sont enlisées au cours des années suivantes. Ce prospect au départ très solide avait même fini par disparaître des prévisions commerciales de Nexter.

Mais au cours des préparatifs de la Coupe du Monde de football organisée fin 2022 par le Qatar, Nexter a su profiter du réchauffement des relations entre les deux pays pour revenir en grâce auprès des autorités qatariennes. En juin 2023, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, et la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ont tenu le second dialogue stratégique Qatar-France à Doha. Cheikh Al Thani avait alors remercié la France pour son partenariat de sécurité et sa contribution à la préparation et à la tenue de la Coupe du Monde.

Les négociations entre Nexter et le Qatar avaient été relancées dans un climat plus serein tout au long du premier semestre 2023. A la mi-année, une première offre non engageante a été adressée au Qatar. Puis, Nexter a remis en février une nouvelle offre non engageante, selon nos informations. Outre la fourniture des blindés, Nexter s'engage à apporter une certaine autonomie stratégique au Qatar, via des transferts de compétences.