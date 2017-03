Perquisition fiscale : les contribuables ont peu de droits

En cas de perquisition fiscale, le seul moyen d'agir pour le contribuable est a posteriori, en la contestant auprès d'un juge. (Crédits : © Stephane Mahe / Reuters)

Le fisc français dispose de moyens de plus en plus important pour lutter contre la fraude fiscale. Ainsi, les contribuables suspectés d'être en faute peuvent se voir perquisitionnés et n'ont aucun moyen d'interrompre la procédure.