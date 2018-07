Aujourd'hui vous êtes libres

Libérés, délivrés, free like the rythme...

Enfin, ça y est. C'est aujourd'hui le grand jour. À partir d'aujourd'hui, et pour le reste de l'année, vous allez travailler pour vous. Et plus pour financer les dépenses publiques. C'est le jour de la libération fiscale

LIBÉRATION FISCALE

Le jour de libération fiscale est le jour théorique de l'année civile à partir duquel les contribuables commencent, en moyenne, à percevoir leurs revenus "pour eux-mêmes" et non plus pour financer les prélèvements obligatoires qu'ils doivent verser.

En 2018, ce jour intervient le 27 juillet.

La bonne nouvelle : c'est 2 jours plus tôt que l'année dernière.

La mauvaise : la France est le pays européen où ce jour arrive le plus tard, devant l'Autriche et la Belgique. 45 jours (45 jours!!!) plus tard que la moyenne européenne. Les Allemands et les Espagnols, par exemple, sont libérés depuis juin...

NE VOUS LAISSEZ PAS FAIRE

En Europe, comme en France, vous êtes de plus en plus seul(e) à payer l'impôt sur le revenu. Ne vous laissez pas faire. « Libérez-vous » le plus tôt possible.



PAS DE VACANCES

À partir d'aujourd'hui, on travaille pour nous. Alors, on ne va quand même pas partir en vacances...

Votre newsletter ne s'interrompt pas pendant l'été.

Nous restons à vos côtés sur la plage, à la montagne, à la campagne, à l'hôtel, chez vous, chez des amis, sous la canicule ou dans la fraîcheur.

