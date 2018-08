Dassault Systèmes pourrait faire son entrée au CAC 40

Les mises à jour de rentrée approchent pour les indices boursiers. Au jeu des pronostics, l'équipe de la Société Générale, qui a fait tourner ses modèles pour déterminer qui pourrait entrer ou sortir des indices, a estimé que Dassault Systèmes était un candidat sérieux pour remplacer Solvay au sein du CAC 40. En effet, selon les analystes, la capitalisation du groupe belge, leader de la chimie mondiale, fondé en 1863, est près de trois fois plus faible que celle de l'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur.

En effet, Dassault Systèmes pèse actuellement 35,8 milliards d'euros, grâce à un cours qui a grimpé de plus de 50% depuis le début de l'année, contre 12,2 milliards d'euros pour Solvay, qui souffre de sa double cotation à Bruxelles et à Paris.

Cette annonce a toutefois eu peu d'impact sur les marchés. Les deux titres sont, en effet, dans le vert à la Bourse de Paris ce 27 août : quelques minutes avant la clôture, Dassault Systèmes prenait 2,1% environ à 139,45 euros et Solvay, 1,1% à 115,75 euros.

Plusieurs valeurs pourraient sortir du CAC 10

En termes de capitalisation, tout comme Solvay, qui décroche la 36e position au sein de l'indice phare, d'autres valeurs pourraient également prendre la porte de sortie du CAC 40. Atos (10,8 milliards d'euros), Veolia Environnement (10,3 milliards d'euros) et surtout Valeo (9,3 milliards d'euros) sont, en effet, plus légers que le chimiste belge.

Dassault Systèmes, qui prend la 16e place des plus grosses capitalisations de la place, pèse ainsi presque quatre fois plus que Valeo, la plus petite capitalisation actuellement. Avec sa position dans le classement, l'éditeur de logiciels de modélisation arrive tout juste derrière Orange, et devant Pernod Ricard et Crédit Agricole.

Kering en lice pour intégrer l'EuroStoxx 50

Les analystes de la Société Générale ont également émis la possibilité d'une entrée de Kering dans l'indice européen de l'EuroStoxx 50. Leurs modélisations fait aussi apparaître deux autres prétendants : Amadeus, entreprise de gestion pour la distribution et la vente de services de voyage, et Linde, groupe international allemand spécialisé dans les domaines du gaz et de l'ingénierie. Les trois valeurs qui pourraient alors faire les frais de cette rotation sont E.ON, Saint Gobain et Deutsche Bank.

Selon la Société Générale, UniCredit pourrait éventuellement prétendre à entrer dans l'indice et Vivendi à en sortir.

Toutefois, l'entrée (ou la sortie) dans les indices boursiers ne dépend pas seulement des capitalisations boursières, les volumes d'échanges sur les titres sont, en effet, également pris en compte. La décision d'Euronext tombera le 6 septembre prochain, alors que celle de l'EuroStoxx est prévue pour le 3 septembre.