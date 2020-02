La Bourse de Paris chute à nouveau violemment dans un marché paniqué par le coronavirus

La Bourse de Paris continuait d'accuser le coup (-3,14%) vendredi à l'ouverture, se rapprochant du plancher des 5.300 points, un niveau plus vu depuis fin août 2019, dans un marché affolé par les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus, paraissant difficiles à maîtriser.

A 09H45 (08H45 GMT), l'indice CAC 40 s'enfonçait de 172,32 points à 5.323,28 points après être tombé à 5.302,59 points, un plus bas depuis le 26 août 2019. La veille, il avait déjà accusé de lourdes pertes de 3,32%.

Depuis vendredi dernier, l'indice a chuté de plus de 11%.

"Pour éviter la propagation, il n'y a pas d'autre solution que de confiner, réduire les déplacements, et donc mettre à l'arrêt l'activité économique", a-t-il ajouté.

Ainsi "le coronavirus n'est peut-être pas très mortel en absolu, mais c'est une menace considérable pour l'économie mondiale", selon lui.

Aussi "la chute des actions s'est-elle accélérée hier, les marchés européens ayant connu leur pire séance de la semaine" avec des pertes au-delà de 3%, et de plus de 4% pour Wall Street, "alors que de plus en plus de pays ont signalé de nouveaux cas de coronavirus", a relevé Michael Hewson, un analyste de CMC Markets.