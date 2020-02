La Bourse de Paris se prépare à un violent plongeon à l'ouverture après l'effondrement du Dow Jones hier

Les Bourse asiatiques ont plongé à nouveau, à Shanghai, Shenzhen mais aussi à Séoul en Corée du Sud ce 28 février (photo). (Crédits : Reuters)

CORONAVIRUS. Analystes et investisseurs se préparent à une ouverture "sanglante", "dans le sillage de la nouvelle purge des marchés américains hier soir (jeudi 27 février) après la pire correction en 4 séances depuis la grande dépression de 1928 et la plus rapide baisse de 10% sur le S&P 500 de son histoire". Du côté des Bourses asiatiques, c'est la débandade également : la Bourse de Shanghai chute de 3,71% en clôture, Shenzhen dévisse de presque 5%