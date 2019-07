On joue sur les mots.

Même si, officiellement, l'âge minimum de départ à la retraite reste à 62 ans, le système de malus qui sera instauré impose, de fait, un départ à la retraite à 64 ans.

Pour l'instant.

Puis à 65, à 66, à 67 en fonction de l'évolution de l'espérance de vie.

Ce n'est pas une surprise.

Il n'y a pas d'alternative.

Dommage cependant qu'on n'ait pas le courage de dire la vérité.

TOUT VA CHANGER

Et c'est normal.

Nous n'avons pas le choix.

Notre système de retraites est totalement inadapté à l'évolution de la démographie.

Le déséquilibre grandissant entre le nombre d'inactifs et le nombre d'actifs nous amène à un système dans lequel vous cotiserez plus longtemps, vous cotiserez plus, parfois sans ouvrir de droits à la retraite, et vous toucherez moins.

Les Français l'ont compris depuis longtemps: s'ils épargnent autant, c'est qu'ils ont déjà opté de fait pour la retraite par capitalisation.

UN SYSTÈME UNIVERSEL

devrait remplacer les 42 régimes actuels.

Les régimes spéciaux, comme ceux, aberrants, de la SNCF ou de la RATP, devraient, je dis bien devraient car on va entrer dans un cycle de protestation et de grèves, être supprimés et c'est une excellente nouvelle.

Un système par points : chaque jour travaillé permettra d'acquérir des points.

10 euros cotisés équivaudront à 1 point.

Et 1 point voudra 0.55 euro.

Mais cette valeur est appelée à changer, en fonction de l'évolution des salaires.

L'ARNAQUE DE L'ÂGE D'ÉQUILIBRE

Manque de courage ?

Le gouvernement ne touche pas, en apparence, à l'âge minimum de la retraite.

Mais il instaure l' "âge d'équilibre", l'âge de retraite à taux plein.

Si vous partez avant, vous subirez une décote dissuasive.

Et cet "âge d'équilibre" évoluera en fonction de l'espérance de vie.

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct