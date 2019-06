Le beurre et l'argent du beurre

Ce qui se joue actuellement aux États-Unis est fascinant.

En théorie, je dis bien en théorie, Trump devrait être confronté à un choix difficile.

Continuer ses guerres commerciales au risque de faire dérailler l'économie et les marchés.

Accepter des compromis pour satisfaire les marchés au risque de mécontenter ses électeurs.

Mais il ne va peut-être pas devoir choisir...

CARTON PLEIN

Trump va donc pouvoir avoir le beurre, continuer son offensive commerciale contre la Chine, le Mexique et bientôt l'Europe, sans peser sur l'économie et les marchés.

Comment ?

Grâce à l'aide, une fois de plus, de la Banque centrale américaine.

Il a suffi d'un mois de baisse relative sur les indices boursiers en mai, pour que le patron de la FED, Jay Powell, se précipite pour annoncer que la Banque Centrale se tenait prête à baisser les taux.

C'EST EXACTEMENT

ce que veut Trump.

Et il l'obtient.

Il y a encore quelques mois, la FED prévoyait deux à trois hausses de taux en 2019.

En janvier, elle a plié et a accepté d'arrêter de remonter les taux, provoquant une envolée des marchés pendant 4 mois.

Et maintenant, elle accepte l'idée de baisser les taux d'intérêt.

Les marchés anticipent déjà deux baisses des taux sur l'année.

La FED au service du politique.

Comme la plupart des banques centrales qui perdent progressivement leur indépendance.

SUR TOUS LES FRONTS

Pendant ce temps, Trump veut rallier un nouveau pays dans son alliance internationale.

La Grande-Bretagne.

En l'incitant à accélérer un vrai Brexit.

En visite à Londres, il a donné un sérieux coup de pouce à Boris Johnson et à Nigel Farage en promettant un accord commercial très favorable au cas où la Grande-Bretagne se détacherait de l'UE.

Une ingérence dans la politique intérieure qui ne surprend plus personne....

