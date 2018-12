Le choc de croissance

La France avait déjà accumulé un retard de croissance par rapport aux autres grandes puissances économiques.

Elle avait, enfin, atteint des niveaux de croissance satisfaisants.

Mais la "crise des gilets jaunes" va provoquer un ralentissement majeur.

Un ralentissement qui risque de toucher de plein fouet TPE et PME.

L'IMPACT

Pour l'instant la révision de la croissance à la baisse au quatrième trimestre est de 0.2%. Nous n'aurons donc, au mieux, que 0.2% de croissance au 4ème trimestre et donc une croissance sur l'année qui dépassera difficilement les 1.5%.

Et les conséquences de ce ralentissement risquent d'être rudes sur l'emploi, et, évidemment, sur le déficit public.

DES FAILLITES DE TPE ET DE PME

sont à prévoir.

Notamment dans les secteurs les plus touchés par la crise: le commerce, la grande distribution, l'hôtellerie, le tourisme et le transport.

Ce ralentissement va automatiquement limiter les marges de manœuvre du gouvernement en matière de relance du pouvoir d'achat.

Cela n'empêche pas des irresponsables d'appeler à un "Acte V".

FRAPPANT

Il y a moins de gilets jaunes aujourd'hui que de Français qui vont perdre leur job du fait du mouvement des gilets jaunes.

JE VOUS AVOUE

que j'en ai ras-le-bol:

- d'écouter certains gilets jaunes à la télé réclamer tout et n'importe quoi : en quoi un referendum d'initiative populaire peut-il avoir un impact sur le pouvoir d'achat ?

- d'écouter les membres de l'opposition déverser des torrents de haine

- de voir les députés LREM qui ne savent même pas expliquer les mesures décidées par leur chef

- de voir certains artistes rivaliser d'hypocrisie pour soutenir ce mouvement

Je ne vais plus regarder que "Plus belle la vie" et "Demain nous appartient".

DE BONNE GUERRE

Le gouvernement italien se déchaîne.

Lui qui a été...

