Le tournant économique mondial ?

Début 2018, on croyait encore à un rebond de l'économie mondiale.

Un an plus tard, nous voilà revenus à une tendance de fond : croissance basse, inflation basse, et ralentissement du commerce international.

LOW GROWTH, LOW INFLATION

Les effets de la relance Trump sur l'économie US et l'économie mondiale en général s'estompent.

La parenthèse se referme, doucement.

Et nous allons bientôt revoir les articles fleurir sur "un monde sans croissance".

Nous n'en sommes pas encore tout à fait là mais les signes de ralentissement se multiplient. En Chine ou encore en Europe.

STRUCTUREL, PAS CONJONCTUREL

Le ralentissement de l'économie et le retour à la baisse de l'inflation ne sont pas conjoncturels.

Ils sont structurels.

Ils reposent sur trois éléments fondamentaux:

- la démographie, avec le vieillissement de la population

- l'impact déflationniste de la technologie

- l'évolution sociétale vers la déconsommation subie ou volontaire.

LOW GROWTH OU NO GROWTH

Pour l'instant c'est low growth, low inflation.

On n'est pas encore à no growth.

Ni à déflation.

Dans ce contexte, le cycle des hausses de taux pourrait donc s'interrompre mais les taux bas ne seraient pas suffisants à relancer l'économie.

SLOWBALISATION

C'est l'autre élément marquant.

C'est The Economist qui utilise ce terme.

De quoi s'agit-il ?

Du ralentissement significatif du commerce mondial.

Et de la fin de l'âge d'or de la globalisation.

Le commerce international est passé de 39% du PIB mondial à 61% en 2008.

En 2018, il a baissé à 58% du PIB et la tendance se confirme.

La part des investissements directs à l'étranger des multinationales est passée de 3.5% du PIB en 2007 à 1.3% en 2008.

POURQUOI LA SLOWBALISATION?

1. Les droits de douane et les coûts de transport ont cessé de baisser. Avec la guerre commerciale , ils ont même tendance à remonter.

2. La...

