Les entreprises aux Etats-Unis préfèrent racheter leurs actions qu'investir

Pour soutenir leur cours, les entreprises américaines rachètent de plus en plus leurs actions. Les 500 plus grosses sociétés y ont consacré 203,8 milliards de dollars au troisième trimestre, troisième record trimestriel consécutif. Une tendance qui devrait se poursuivre grâce à l'avantageuse modification de la fiscalité décidée par Donald Trump et des taux bas qui rendent les emprunts attractifs.