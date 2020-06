“Nous pouvons être un facilitateur très puissant de la finance durable et responsable” Stéphane Boujnah, DG d'Euronext

LA TRIBUNE - Comment Euronext a traversé la crise ?

STÉPHANE BOUJNAH - Comme les autres entreprises, notre préoccupation a été d'assurer la santé et le bien-être de tous nos collaborateurs dans les différents pays où nous sommes implantés en Europe. La priorité ensuite a consisté à assurer la continuité du fonctionnement des marchés de capitaux et des marchés financiers en général, alors même que nous faisions face à deux contraintes inédites : des volumes et des niveaux de volatilité extrêmes, et, en même temps, le basculement de la quasi totalité de nos effectifs (97%) en télétravail. Nous avons ainsi passé un stress test grandeur nature sur l'efficacité et la robustesse de notre plateforme. Cela nous a permis de valider nos choix technologiques des dernières années, tous guidés par la volonté de construire des solutions technologiques souveraines, établies dans l'Union européenne, sans dépendre de capacités offshore lointaines.

À l'occasion de la crise, nous avons aussi observé le retour massif des volumes de transactions sur les plateformes réglementées et transparentes comme Euronext, au détriment des différents "Uber" de notre industrie. Pour beaucoup d'opérateurs de marché, les plateformes parallèles sont peut-être apparues moins robustes et, en tout état de cause, concentrant moins de liquidités. Il y a eu pour Euronext des gains de parts de marché significatifs [+3,9 points au premier trimestre pour atteindre 69,9%, Ndlr]. Sur le seul mois de mars, nos volumes de transactions ont bondi de 197% par rapport à la même période en 2019. Nous avons aussi signé le 23 avril, en plein confinement, l'acquisition de VP Securities à Copenhague.

Quelle est votre vision sur le télétravail après ce confinement ?

Le télétravail a été une expérience intéressante, surtout lorsqu'il était généralisé et de facto obligatoire pour tous les acteurs du marché. Il faudra en tirer le meilleur pour les années à venir, en particulier pour notre mode de fonctionnement multinational [le groupe emploie quelque 1.500 salariés répartis dans 20 pays, Ndlr]. Toutefois, pour libérer les capacités d'innovation d'un groupe humain, pour prendre des décisions complexes en matière de risque, pour motiver les équipes dans des projets ambitieux de croissance et pour consolider la communauté humaine de...