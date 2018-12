Panique hier sur les marchés. On a parlé de "capitulation", ce moment où les investisseurs vendent tout à n'importe quel prix.

Panique en France aussi à l'approche d'un samedi de violences annoncées. Là aussi, on parle de capitulation avec un gouvernement qui doit céder à plusieurs revendications.

PANIQUE SUR LA CHINE

On savait que Trump allait souffler le chaud, mais surtout le froid, pendant cette trêve de 90 jours avec la Chine.

Mais hier la surprise est venue d'ailleurs.

La directrice financière d'Huawei, Meng Wanzhou, qui a en plus la mauvaise idée d'être la fille du fondateur d'Huawei, a été arrêtée au Canada à la demande des États-Unis. Elle est accusée d'avoir facilité des ventes de matériel américain à l'Iran, en dépit des sanctions.

ÉLECTROCHOC

Cette arrestation a provoqué un électrochoc sur les marchés.

Avec un effondrement des indices boursiers déjà très fragilisés.

La Chine a évidemment protesté.

Elle a même accusé le Canada et les États-Unis de violer les droits de l'homme en procédant à cette arrestation, ce qui est assez savoureux venant de la Chine.

Trump a dû tout de suite intervenir avec une série de tweets indiquant que les négociations entre la Chine et les États-Unis se déroulaient dans un excellent climat.

On est bien parti pour 90 jours d'extrême volatilité.

LA NOUVELLE QUI TOMBE MAL

Nouveau record depuis 10 ans du déficit commercial des États-Unis en octobre.

55.5 milliards $.

Largement au-dessus des prévisions.

Du fait d'une explosion des importations. Logique. Le pouvoir d'achat aux États-Unis progresse avec le plein-emploi et la hausse des salaires, ce qui favorise la consommation des ménages.

Et d'une baisse des exportations...notamment vers la Chine.

La guerre commerciale touche donc aussi les États-Unis.

Cela ne va pas faciliter les négociations entre les États-Unis et la...

Lire la suite sur MonFinancier.com

Pour aller plus loin, suivez le cours des marchés en direct