Theresa May sauve sa tête

Une fois de plus, Theresa May a surmonté un obstacle majeur dans ce parcours de plus en plus absurde de Brexit.

Elle a été défiée au sein de son propre parti par un vote de confiance. Et elle l'a, très largement, remporté. Par 200 voix contre 317. Le plus dur reste à faire : convaincre le Parlement britannique.

OH MY GOD

Elle a failli y passer.

Mais elle s'en est sortie.

Et elle en sort même renforcée au sein de son propre parti.

Elle reste donc à la tête des Conservateurs et elle conserve son poste de Premier ministre.

Next step : tenter d'obtenir de nouvelles concessions de la part de l'Union Européenne.

Et soumettre le Brexit au vote du Parlement avant le 21 janvier

NO, NEIN, NON

Les leaders européens se sont succédé pour déclarer qu'ils n'accepteraient aucun changement dans le traité signé avec la Grande-Bretagne.

Theresa May va donc devoir tenter de convaincre les députés britanniques qui, aujourd'hui, sont majoritairement opposés au deal obtenu auprès de l'Europe.

Theresa May a donc sauvé sa tête, jusqu'au 21 janvier...

UN RICARD SINON RIEN

C'est ce que s'est dit le fonds américain activiste Elliot Management.

Il a investi 1 milliard d'euros dans Pernod Ricard, soit 2.5% du capital.

Son objectif ? Faire une plus-value substantielle en mettant la pression sur le management.

Elliot reproche à Pernod Ricard d'avoir sous-performé ses concurrents, comme Diageo, et recommande de sabrer les coûts, de la technologie à l'immobilier en passant par le personnel, ou de fusionner...

Le cours s'est envolé de 5.9%

3 ANS

3 ans de prison.

C'est la condamnation de l'avocat de Trump, Michaël Cohen.

Cohen avait plaidé coupable et accepté de coopérer avec la justice pour réduire sa peine.

Il est accusé d'activités frauduleuses...

