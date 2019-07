Tiens, une baisse...

C'est tellement rare que cela vaut la peine d'être souligné.

Pour une fois, les indices boursiers américains n'ont pas inscrit un nouveau record historique.

Ils ont baissé.

Un peu.

Un tout petit peu.

Le S&P a perdu 0.69% et est repassé en dessous des 3000 points.

L'argent est toujours aussi abondant mais les résultats trimestriels des entreprises américaines sont un peu décevants.

LA CLAQUE DU JOUR

Netflix.

Même Netflix peut se prendre une claque.

Annonce des résultats.

Perte de 130 000 abonnés aux Etats Unis.

2.8 millions d'abonnés en plus à l'international, la moitié de ce qui était prévu.

Pour Netflix, c'est un accident purement conjoncturel: ils prévoient un fort rebond pour le deuxième semestre avec des sorties majeures, les nouvelles saisons de Stranger Things, The Crown ou Orange is the new black.

Les investisseurs ont des doutes car la concurrence, notamment Disney, arrive.

Le titre a chuté de 13% à l'annonce des résultats.

LA FEMME DU JOUR

Margrethe Vestager.

Commissaire Européenne à la Concurrence.

Elle a inspiré la série Borgen.

Et elle est très en forme.

Elle s'attaque à Amazon.

Elle ouvre une enquête sur l'utilisation par Amazon des données des clients des marchands qui sont sur sa plateforme.

Elle finit son mandat le 1er novembre pour rejoindre la Commission Européenne.

Les groupes de techs américains prévoient une grande fête ce jour-là.

ENCORE ELON MUSK

Elon Musk vend des voitures électriques.

Elon Musk lance des fusées dans l'espace.

Mais Elon Musk fabrique aussi des implants qui seront testés sur des cerveaux humains dès cette année et qui permettront de communiquer avec des ordinateurs et bénéficier de l'intelligence artificielle.

La boîte s'appelle Neuralink.

Le gars est tout de même un visionnaire, voire un génie.

BIENTOT MAILLOT JAUNE!

A la surprise générale, notre...

